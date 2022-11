Sangiovanni a X Factor: il nuovo look è rock con giacca argento e bermuda Sangiovanni ha aperto il terzo live di X Factor con il nuovo singolo “Fluo”: per il ritorno sul palco ha sfoggiato un look punk rock con capelli a spazzola e scarpe chunky.

A cura di Beatrice Manca

Giovedì 10 novembre è andato in onda il terzo live di X Factor, il talent show condotto da Francesca Michielin in onda su Sky. A movimentare la puntata ci hanno pensato Fedez e Rkomi, che hanno discusso nei fuori onda, ma la serata è proseguita nel segno della grande musica con ospiti del calibro di Yungblud e Sangiovanni. Il cantante di Farfalle ha aperto il terzo live con il suo nuovo singolo "fluo" e con una performance realizzata in esclusiva per la diretta. Sul palco Sangiovanni è energia pura e sfoggia un nuovo stile più punk rock.

I bermuda griffati di Sangiovanni

Sangiovanni ha scaldato il pubblico X Factor con una carica di energia, presentando il nuovo singolo tra luci fluorescenti e chitarre elettriche. Per l'esibizione ha scelto un look particolare, molto diversi dagli outfit pastello con cui siamo abituati a vederlo. Sul palco indossava infatti ampi bermuda grigi, una maglia nera a collo alto e una giacca trapuntata metallizzata. Una rivisitazione scintillante della classica ‘quilted jacket' tornata di moda quest'anno. Ai piedi ha indossato un paio di scarpe allacciate con suola chunky a carrarmato, indossate con i calzini come suggeriscono le tendenze autunnali. Il look è interamente firmato Emporio Armani: bermuda, giacca e scarpe derby fanno parte della collezione maschile Fall/Winter 2022-23.

Sangiovanni in Emporio Armani a X Factor (foto via Instagram)

Sangiovanni con i capelli a spazzola

Il cantante ha completato il look con i suoi accessori preferiti: tante catenine al collo e uno smalto bianco latte sulle unghie. Il ritorno sul palco è con un nuovo taglio di capelli: dopo aver detto addio ai riccioli biondi Sangiovanni ha passato l'estate sfoggiando capelli quasi a zero, stile militare. Ora che i capelli stanno ricrescendo, Sangiovanni li ha pettinati ‘in alto' con il gel, ricreando un look a spazzola in pieno stile anni Duemila. Alla fine dell'esibizione ha condiviso sui social una foto con la band scrivendo "Rockin'": le fan sono già impazzite per la svolta punk rock.