Chiara Ferragni vola a Dubai per 24 ore: quanto costa una notte nell'hotel a forma di vela Chiara Ferragni è partita per un viaggio di lavoro a Dubai: 24 ore negli Emirati Arabi per un progetto ancora top secret. Ecco quanto cost dormire nell'hotel da sogno in cui alloggia.

A cura di Arianna Colzi

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è partita per Dubai. L'influencer, che ha da poco fatto ritorno a Milano dopo un weekend a Roma, è volata negli Emirati Arabi per un impegno di lavoro ancora top secret: sul suo profilo l'imprenditrice ha fatto sapere soltanto che si tratta di un viaggio che durerà solo 24 ore. Per Ferragni si tratta di un periodo davvero complicato, tra il tentativo di riprendere gli impegni lavorativi dopo le conseguenze del caso Balocco e le prime settimane da single dopo la separazione da Fedez. Pochi giorni fa, infatti, l'influencer ha preso parte a un evento organizzato da Camera della Moda per premiare i giovani designer emergenti. Per questa giornata a Dubai, Ferragni alloggia in un hotel a cinque stelle davvero incredibile.

La vista del grattacielo

L'hotel di Chiara Ferragni a Dubai

Per questo breve soggiorno a Dubai, Chiara Ferragni alloggia nello splendido Burj Al Arab, l'hotel a cinque stelle situato nel celebre grattacielo a forma di vela. Si tratta di uno degli hotel più alti del mondo, nonché uno dei dieci migliori al mondo: un paradiso extra lusso dotato di ogni tipo di comfort e di una vista incredibile. Arredato in perfetto stile marino, riprendendo il tema che ha ispirato anche la forma del palazzo, ha al suo interno otto ristoranti e decine di suites.

L'interno dell'hotel

Per capire il livello di lusso piuttosto esibito e ricercato dagli ospiti: si può raggiungere la struttura a bordo di una Rolls-Royce o con un servizio di trasferimento in elicottero. La terrazza sul tetto è dotata di due piscine, un ristorante e un bar. Ognuna delle undici suites è dotata di vista panoramica grazie alle grandi finestre a vetri che si affacciano sulla spiaggia sottostante e sul golfo Persico.

La piscina dell'hotel sulla terrazza | Foto Burj Al Arab Jumeirah

Quanto costa dormire nell'hotel a forma di vela

L'hotel a cinque stelle Burj Al Arab Jumeirah prevede diversi tipi di soggiorno. Si parte dalla suite "base", la Deluxe Marina Suite, 170 metri quadrati di stanza con quattro posti letto e una vasca idromassaggio. L'arredo è opulento e alterna elementi in stile arabo con altri barocchi: anche in questa suite non manca la vista sul golfo. Il costo per una notte è di 968 euro. La suite più esclusiva, però, è la Diplomatic Three Bedroom Suite: una stanza con tre camere da letto da 670 metri quadri dotati anche di sala da pranzo e sala lounge. Una notte in questa camera da sogno costa 5.249 euro.

La club suite | Foto Burj Al Arab Jumeirah