I 10 migliori hotel del mondo: qual è la location italiana in classifica Siete alla ricerca di una location super instagrammabile per il vostro prossimo viaggio? Ecco la classifica dei 10 hotel più incredibili al mondo.

A cura di Valeria Paglionico

Siete alla ricerca di una location che vi lasci senza parole e che sia super "instagrammabile"? Per voi è arrivato il momento di dare un'occhiata ai risultati della ricerca condotta dagli esperti di viaggio di Dubai Tours & Tickets che, dopo aver analizzato le immagini social di 80 delle migliori strutture ricettive al mondo, hanno stilato la classifica dei 10 migliori hotel esistenti. Tutti coloro che non hanno alcuna intenzione di affrontare un viaggio internazionale per realizzare uno scatto "a prova di like" saranno lieti di sapere che, oltre alle immancabili location oltreoceano, in lista c'è anche un famoso albergo italiano: ecco qual è e per quale motivo è così tanto desiderato.

Qual è l'hotel più "instagrammabile" al mondo

Stando ai dati raccolti dagli esperti di Dubai Tours & Tickets, l'hotel più bello e "instagrammabile" al mondo è Burj Al Arab di Dubai (il suo hashtag omonimo è stato condiviso sui social ben 2,5 milioni di volte). Costruito su un'isola artificiale, ha una caratteristica forma "a vela" che dà sul Golfo Persico. Dispone di 198 suite esclusive e la cosa particolare è che sono tutte dotate di servizio maggiordomo 24 ore su 24.

Burj Al Arab, Dubai

A conquistare il secondo gradino del podio è stata un'altra incredibile location di Dubai: l'hotel Atlantis (con 673.000 post presenti su Instagram). Si tratta di un resort a tema oceano con 1.544 camere, è situato sulla Palm Island e nel soggiorno include anche l'accesso gratuito al parco acquatico più grande del mondo, l'Aquaventure Waterpark.

Atlantis, The Palm, Dubai

Al terzo posto in classifica con 423.000 post c'è il Soneva Jani alle Maldive, un resort di lusso composto da 51 ville sull'acqua raggiungibili solo in idrovolante.

Soneva Jani, Maldive

L'hotel italiano in lista

Il quarto posto se lo è aggiudicato l'unica location italiana in classifica: Villa d'Este sul Lago di Como, che è stata citata ben 201.000 su Instagram con l'hashtag omonimo. La struttura risale al XVI secolo e, sebbene ad oggi sia un hotel di lusso, un tempo era una residenza reale.

Villa D'este, Lago di Como

È proprio per questo che le 152 camere sono tutte diverse e con suggestivi arredi d'epoca. Situato su un meraviglioso parco di 10 ettari, si affaccia direttamente sul Lago di Como.

Giraffe Manor, Kenya

A seguire in classifica ci sono l'hotel Bellagio di Las Vegas con i suoi incredibili giochi d'acqua luminosi e musicali, il Beverly Hills Hotel, considerata la location preferita dell'élite di Hollywood, dagli attori alle rockstar, e la Residenza delle Giraffe, in Kenya, che dà agli ospiti di entrare in contatto diretto con un branco di giraffe Rothschild. A chiudere la lista non potevano mancare alcuni hotel iconici: il Ritz di Parigi, il Marina Bay Sands Hotel di Singapore e Claridge's di Londra.

Claridge's, Londra