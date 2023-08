Chiara Ferragni col body trasparente (che si indossa con ombelico in vista) L’imprenditrice ha abbinato minigonna a vita bassissima e body sgambato verde, unico tocco di colore nel look dark.

A cura di Giusy Dente

Serata trendy a Ibiza, per Chiara Ferragni. L'imprenditrice è sull'isola assieme a Fedez e ai due figli: è una meta che amano molto e che frequentano spesso, soprattutto d'estate. Stavolta alloggiano in una maxi villa circondata dal verde, con salotto di design, piscina e campo da basket. Assieme ai Ferragnez ci sono anche le sorelle dell'influencer. Prima è arrivata Francesca col figlio Edoardo e il compagno Riccardo (marito tra meno di un mese). Poi è arrivata anche Valentina, al termine della romantica fuga di coppia col nuovo fidanzato. Tutti insieme stanno trascorrendo il loro tempo tra gite in barca, mare, buon cibo e locali alla moda.

I look trendy di Chiara Ferragni a Ibiza

A Ibiza, Chiara Ferragni ha portato un guardaroba trendy e alla moda. Sed di giorno ama stare comoda e trascorre quasi tutto il tempo in bikini, la sera è il momento giusto per dare il meglio, in quanto a look. Dopo l'outfit griffato da oltre 5000 euro per la serata in una nota discoteca locale, è stata la volta di un abbinamento molto diverso.

L'imprenditrice ama sfoggiare i capi del suo brand, il marchio che porta il suo nome immediatamente riconoscibile per il logo a forma di occhietto cigliato. Ormai è un'azienda di successo che nel tempo ha accolto, oltre all'abbigliamento, anche make-up e accessori.

in foto: body Chiara Ferragni Brand

Per la serata a Ibiza, Chiara Ferragni ha puntato proprio su un body di Chiara Ferragni Brand: è in tulle, a maniche lunghe e con colletto leggermente rialzato, interamente trasparente ma con fascia coprente sul seno e stampa Ferragni graffiti. Sul sito ufficiale costa 140 euro.

Il body verde è l'unica nota di colore dell'outfit dark e lascia le anche in vista. La 36enne lo ha abbinato a una minigonna, stivaletti di pelle, borsa tempestata di cristalli: è il modello Caia, anche questo firmato Chiara Ferragni Brand, con applicazioni all over. Costa 270 euro.