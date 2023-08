Chiara Ferragni brilla col completo sparkling: il look vale oltre 5000 euro Per la serata in una nota discoteca di Ibiza, Chiara Ferragni ha puntato su un look griffato con dettagli sparkling, perfetto per brillare in pista.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni in Gucci

I Ferragnez si sono riuniti a Ibiza, per trascorrere le vacanze finalmente tutti e quattro insieme. Chiara Ferragni si è presa prima una pausa con gli amici, in loro compagnia ha fatto un tour delle Eolie a bordo di un catamarano. Nel mentre, Fedez ha portato i piccoli Leone e Vittoria in Sardegna, dove hanno trascorso qualche giorno in una bellissima villa immersa nel verde con piscina immersa nel verde. Ora i quattro sono a Ibiza, meta che frequentano spesso e che considerano una seconda casa. Qui stanno alloggiando in una lussuosa villa circondata da ulivi, con piscina e campo da basket, perfetta per momenti di relax e svago. Con loro c'è anche Francesca Ferragni col compagno (tra un mese sarà marito) e il figlio. Valentina Ferragni, invece, si sta godendo una romantica fuga a St. Barth col nuovo fidanzato.

Chiara Ferragni in Gucci

Il nuovo look di Chiara Ferragni a Ibiza

Il guardaroba delle vacanze di Chiara Ferragni si compone di comodi look per il giorno e outfit più glamour per la sera. L'imprenditrice ha fatto il pieno di bikini in valigia, in particolare quelli del suo brand. Ha portato con sé a Ibiza una collezione di scarpe griffate per ogni occasione: sandali, décolleté, infradito. Se di giorno predilige lo stile hippie, la sera è il momento perfetto per abbinamenti più trendy.

in foto: top Gucci

Per la serata al noto Ushuaia, la discoteca più famosa dell'isola, ha scelto un completo firmato Gucci beige: fa parte della collezione Pre-Fall 2023, una linea dominata dal velluto abbinato ai dettagli sparkling. Il top a corsetto con ampia scollatura ha le bretelline sottili e una struttura con stecche all'interno. Su tutta la superficie è riportato il logo della Maison, in cristalli scintillanti.

in foto: gonna Gucci

Sul sito ufficiale della Casa di moda costa 1980 euro. L'ha abbinato a gonna longuette in tulle che ne riprende i dettagli e i colori: costa 2700 euro. Per completare l'outfit, ha aggiunto un paio di sandali mule color carne effetto vernice: la particolarità è il tacco a campana. Il modelle (Solhene) costa sul sito ufficiale 495 euro. Il totale del look corrisponde a 5175 euro.