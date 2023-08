Lo stile di Chiara Ferragni a Ibiza: è hippie con il top ‘sfilacciato’ e gli shorts di jeans Chiara Ferragni sostiene i designer emergenti: per dare il via alle vacanze estive ha indossato un ‘top stella’ che ha tutti i colori dell’estate.

A cura di Beatrice Manca

Chiara Ferragni è volata a Ibiza con Fedez e i figli per le vacanze estive e si gode il sole e il mare della famosa isola spagnola. L'imprenditrice digitale ha mostrato ai fan tutte le scarpe messe in valigia dando un'anteprima del suo stile estivo. Le vacanze sono l'occasione per rilassarsi anche con i look, sperimentando con nuove silhouette e nuovi colori. Chiara Ferragni si è lasciata ispirare dalle suggestioni dell'isola e dalla lunga storia hippie e nelle ultime foto ha mostrato un outfit coloratissimo con un top crochet arcobaleno e un paio di shorts sfrangiati.

Il top stella di Chiara Ferragni

Il must have estivo di Chiara Ferragni sono i mini top: ha inaugurato le vacanze con una canotta grigia che recita il manifesto "F**** Patriarcato" e poi, tra bikini e minidress, ha deciso di seguire la tendenza uncinetto che spopola quest'estate. Però a modo suo: ha scelto un top a cinque punte, come una stella o un fiore, con una lavorazione crochet arcobaleno. Il top si allaccia dietro al collo e al torace lasciando la schiena nuda ed è caratterizzato da una lavorazione ‘non finita', con molti fili colorati liberi. L'imprenditrice digitale ha abbinato il top a shorts di jeans sfrangiati con un motivo floreale ricamato sull'orlo e a sandali flat.

Chiara Ferragni in Cavia

Chiara Ferragni sostiene i giovani talenti della moda

Il particolare top di Chiara Ferragni porta la firma di una designer emergente: Martina Boero, fondatrice del brand Cavia, presentato all'interno del fashion hub di Camera Moda durante la scorsa Fashion Week. Cavia è un brand di maglieria sostenibile: ogni creazione viene realizzata a partire da materiali di scarto, riciclando abiti e tessuti. Il risultato sono capi vibranti e colorati, pieni di vita, dall'attitude gioiosa. Il nome, Cavia, allude proprio alla volontà di sperimentare con ago e filo. Non è la prima volta che Chiara Ferragni indossa le creazioni di designer emergenti, dimostrandosi un'ottima talent scout!