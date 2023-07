La villa di Fedez per le vacanze in Sardegna: piscina panoramica, giardino e vista mare Fedez sta facendo il papà a tempo pieno. Mentre Chiara Ferragni è in Sicilia con gli amici, lui è in una lussuosa villa in Sardegna coi figli.

A cura di Giusy Dente

L'estate, per i Ferragnez, è rigorosamente in Sardegna. Chiara Ferragni e Fedez sono fan dell'isola, dove si recano spesso per le vacanze di famiglia. Nel 2021 hanno soggiornato a Porto Cervo in una villa da 3500 euro a notte con sette camere da letto, piscina, campo da basket e una vista panoramica mozzafiato direttamente sul mare. La villa scelta quest'anno non è da meno.

Vacanze separate per i Ferragnez

Fedez è volato in Sardegna con Leone e Vittoria e come sempre ha virtualmente portato con sé fan e follower, mostrando loro la splendida residenza scelta per le vacanze di famiglia. Ma agli utenti non è sfuggito un dettaglio, piuttosto evidente: con loro non c'è Chiara Ferragni. Vacanze separate? L'assenza dell'imprenditrice ha fatto preoccupare i fan, soprattutto alla luce del periodo di crisi da cui la coppia è reduce. C'è stato un momento di difficoltà tra i coniugi a cui hanno anche accennato in una puntata di The Ferragnez, che hanno fortunatamente superato tornando più affiatati di prima (e con un presunto accordo per andare avanti).

Per il momento dunque i Ferragnez sono separati, ma c'è da aspettarsi che presto l'influencer raggiunga marito e figli. Ora l'imprenditrice si trova in Sicilia, con gli amici e i collaboratori. Ha fatto un tour delle Eolie in catamarano, si è gustata il cibo locale (in primis gli arancini e la pasta alla norma), ha visitato Palermo, ha trascorso una serata glamour a Panarea. Quando si ricongiungerà coi suoi cari?

Nel frattempo Fedez sta facendo il papà a tempo pieno, godendosi l'allegria contagiosa e gli scherzi dei suoi due bambini. Per loro, la villa in Sardegna è un paradiso: c'è un enorme giardino verde che la circonda, perfetto per giocare all'aperta. Impossibile non restare incantati dalla gigantesca piscina panoramica con lettini. Magnifica la vista: si gode di un panorama mozzafiato con mare sullo sfondo. La villa è munita di grandi vetrate che danno sull'esterno e c'è un camino che si intravede in alcune immagini. Ora non resta che aspettare anche l'arrivo di Chiara Ferragni.