Pace fatta tra Ferragni e Fedez, la foto mano nella mano che spazza via la crisi Dopo gli scatti rubati dei due a cena, Chiara Ferragni rompe il silenzio e pubblica una semplice ma significativa storia che sembra mettere fine a ogni voce su una possibile crisi con Fedez.

A cura di Andrea Parrella

Crisi superata tra Chiara Ferragni e Fedez, ammesso che di crisi si sia trattato. Le voci di incomprensioni post sanremesi che si rincorrevano da giorni vengono spazzate via da una foto pubblicata proprio da Chiara Ferragni su Instagram, in cui ritrae la sua mano che stringe quella di suo marito.

Un'immagine che in qualche modo ristabilisce il sereno nella coppia più chiacchierata del mondo, reduce da settimane complesse come quelle che sono seguite al Festival di Sanremo 2023, dove la loro presunta crisi sarebbe iniziata. Un giallo di gossip vero e proprio quello determinato dal chiacchieratissimo video rubato durante una pausa pubblicitaria della finale del Festival di Sanremo, che immortalava un possibile litigio tra Ferragni e Fedez dopo che quest'ultimo aveva dato spettacolo sul palco con Rosa Chemical.

voci di crisi

Da lì si sono inseguite voci di una possibile spaccatura tra i due, mai confermata ma nemmeno smentita, in virtù del silenzio social che i due portavano avanti da giorni, a dispetto del racconto quotidiano della loro vita di coppia. Ecco adesso arrivare il primo segnale di disgelo, che mette fine alle ipotesi di un diverbio e che confermano il clima sereno deducibile dallefoto dei due a cena insieme pubblicate nelle scorse ore dal giornalista Alberto Dandolo.

La soap quotidiana interrotta

C'è da capire se, ed eventualmente quando, il racconto della vita di coppia e familiare tornerà ad essere quello cui Ferragni e Fedez avevano abituato il proprio pubblico. Un appuntamento quotidiano che, inevitabilmente, davanti a uno stop improvviso e traumatico non poteva che generare dubbi e domande, ricostruzioni e indiscrezioni varie su possibili incomprensioni che avrebbero potuto portare ad una nuova condizione. Tra queste, naturalmente, anche quella di una crisi programmata ad arte che non poteva far altro se non aumentare il livello di attenzione per la coppia, al centro di un dibattito perenne.