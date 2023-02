Chiara Ferragni e Fedez all’improvviso a cena insieme: “Un’uscita di ricongiungimento mediatico” A giudicare dalle foto pubblicate su Dagospia, sembra escluso che la coppia più attenzionata del momento abbia deciso di prenotare una cena in uno dei ristoranti più esclusivi di Milano senza uno scopo ben preciso. Dandolo scrive: “Volevano fare un’uscita di ricongiungimento mediatico e all’apparenza sembravano sorridenti”.

A cura di Giulia Turco

Chiara Ferragni e Fedez nelle foto che li hanno pizzicati a cena insieme al termine di una giornata estenuante. Siamo in piena settimana della moda e le strade di Milano pullulano di modelli e influencer che sponsorizzano diversi brand. Lo scopo della fashion week, si sa, è proprio questo: mettersi in bella vista e così hanno fatto i Ferragnez che, immortalati negli scatti di Alberto Dandolo, lanciano messaggi sempre più contrastanti. Fecero la stessa cosa Francesco Totti e Ilary Blasi quando, finiti al centro di una bufera mediatica causa crisi coniugale mal gestita, si fecero vedere all'improvviso nel loro ristorante preferito con tutta la famigliola al seguito, nel tentativo disperato di sedare la stampa.

Fedez e Chiara Ferragni paparazzati di nuovo insieme

A giudicare dalle foto pubblicate su Dagospia, sembra escluso infatti che la coppia più attenzionata del momento abbia deciso di prenotare una cena in uno dei ristoranti più esclusivi di Milano durante la settimana dell’anno più calda dal punto di vista mediatico, senza uno scopo ben preciso. Secondo Dandolo, si tratterebbe di una mossa ben studiata: “Volevano fare un’uscita di ricongiungimento mediatico e all’apparenza sembravano sorridenti”. In effetti marito e moglie sembrano conversare in maniera del tutto distesa, anzi, si lasciando andare anche a qualche sorriso. Siedono ad uno dei tavoli del bar Arrigo all’interno di Casa Cipriani, dove consumano un apertivo e, chissà, forse più tardi passano alla cena. Gli scatti, che risalgono a giovedì 23 febbraio come conferma anche l’outfit di Chiara mostrato su Instagram, non permettono di capire se ci sia qualcun altro seduto al tavolo con loro. Hanno incontrato qualcuno? Si fanno vedere insieme per dare parvenza di una pace? È un’interminabile caccia all’impostore.

La presunta separazione in corso

Nel frattempo i giornali continuano ad ipotizzare una separazione in corso, forse ancora alle prime fasi. Ad insistere su questa strada è in particolare Vanity Fair che, dopo aver raccontato di una crisi senza ritorno tra i due, ha aggiunto che Fedez sarebbe stato persino sfrattato dal letto coniugale e costretto a dormire sul divano. Non solo, sembra che il rapper e imprenditore abbia cercato rifugio presso l’abitazione di qualche amico, ma che nessuno abbia accettato di aprirgli la porta. Una versione davvero fin troppo artificiosa per risultare credibile.