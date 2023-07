Chiara Ferragni vola alle Eolie: quanto costa il tour delle isole in catamarano Chiara Ferragni è volata in Sicilia con gli amici e ora è alle prese con un tour delle isole Eolie a bordo di un catamarano: ecco tutti i dettagli e il costo della vacanza esclusiva.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni si è presa una temporanea pausa dagli ultimi impegni lavorativi prima delle ferie estive: dopo aver partecipato a una visione privata del film Barbie con tanto di look a tema total pink, ha approfittato del weekend per volare in Sicilia con un gruppo di amici e ora è proprio con loro che è diventata protagonista di un'esperienza esclusiva. Se da un lato Fedez e i bambini si stanno godendo il relax in un resort di lusso in Sardegna, lei ha preferito le Eolie. Al posto della classica vacanza sulla "terra ferma" ha optato per il noleggio di un catamarano, così da fare il tour delle isole in tutta libertà: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla vacanza.

La vacanza alle Eolie di Chiara Ferragni

Per il tour delle Eolie a bordo di un catamarano Chiara Ferragni si è affidata a Magic Sailing Charter, azienda leader nel settore del noleggio delle imbarcazioni che propone diverse rotte, dalla Costiera amalfitana alle Egadi, fino ad arrivare alle isole siciliane.

Chiara Ferragni e le amiche prima della partenza

L'imprenditrice e gli amici sono partiti da Lipari dopo essersi imbarcati a Capo d'Orlando e, tra spiagge vulcaniche, borghi pittoreschi e mare cristallino, andranno alla scoperta delle sette isole che compongono l'arcipelago, dalla mondana Panarea alla più selvaggia Filicudi, fino ad arrivare alla suggestiva Vulcano, il tutto senza rinunciare alle prelibatezze enogastronomiche del luogo. Naturalmente ogni cabina è stata arricchita da accessori personalizzati come i cuscini con i nomi ricamati e dei kit di benvenuto.

Chiara Ferragni sul catamarano

Chiara Ferragni, qual è il catamarano scelto per il tour

Guardando i primi scatti postati da Chiara direttamente dal catamarano, sembra aver noleggiato il modello Lagoon 50 Thor. Si tratta di un'imbarcazione con 5 cabine doppie che può ospitare fino a 10 persone: è dotata di 4 bagni con docce, di una griglia per barbecue, di aria condizionata, di cucina attrezzata, di sistema audio e lavatrice. Insomma, c'è tutto il necessario per stare comodi durante la traversata. Qual è il prezzo della vacanza? Il tour completo delle Eolie offerto da Magic Sailing Charter dura una settimana, attualmente è sold-out fino alla fine di agosto, quando 7 giorni di navigazione vengono offerti a 13.400 euro. Chiara avrà scelto un pacchetto simile o avrà personalizzato il viaggio?