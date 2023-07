Chiara Ferragni come Barbie tra piume e tacchi fucsia: il look per la première privata del film Ieri sera Chiara Ferragni ha partecipato a una première privata del film Barbie e per l’occasione ha sfoggiato un adorabile look a tema. Ha puntato sul total pink e, tra piume e tacchi fluo, si è trasformata in una bambola in carne e ossa.

A cura di Valeria Paglionico

Il grande giorno è finalmente arrivato: oggi nei cinema di tutto il mondo verrà proiettato Barbie, il film dedicato all'iconica bambola della Mattel con Margot Robbie e Ryan Gosling. Qualche giorno fa si è tenuta l'attesa prima a Milano ma la cosa che in molti hanno notato è che tra gli ospiti "famosi", da Valentina Ferragni in bianco ad Annalisa con l'abito scultura, mancava Chiara Ferragni. I suoi recenti viaggi in giro per il mondo non c'entrano nulla, in quella serata era a Milano, ma ha preferito non partecipare all'evento, visto che era già stata invitata a una esclusiva première privata il giorno dopo. Naturalmente non ha potuto fare a meno di sfoggiare un outfit a tema, trasformandosi in una Barbie in carne e ossa.

La première privata di Barbie

In quanti sognano di partecipare a una première privata, soprattutto quando il film in questione è Barbie? Chiara Ferragni lo ha fatto e ha catapultato i followers nella "life in plastic" dell'iconica bambola.

Il look total pink di Chiara Ferragni

Nella sala scelta per l'esclusiva visione c'erano solo poche poltrone ma sono state tutte personalizzate con gadget a tema, da un sacchetto con la maxi B a un cuscino total pink a forma di cuore, fino ad arrivare al bicchiere da cocktail con il leggendario logo di Barbie. L'imprenditrice ha posato all'interno di una scatola a grandezza umana, trasformandosi in una vera e propria bambola grazie una posa plastica e al look Barbiecore scelto per l'occasione.

Chiara Ferragni in Taller Marmo con pumps Roger Vivier

Chi ha firmato il look total pink di Chiara

Per la prima di Barbie Chiara ha puntato sul rosa con un adorabile mini abito in baby pink firmato Taller Marmo, un modello con le maniche lunghe e trasparenti, il collo alto e delle appariscenti piume sia sui polsini che sugli orli della gonna. A completare il tutto non poteva mancare un ulteriore tocco rosa, per la precisione le pumps I love Vivier in raso fucsia fluo di Roger Vivier. Capelli sciolti e ondulati, make-up naturale ma con una linea di eye-liner molto marcata e gli immancabili gioielli scintillanti: in quante prenderanno ispirazione dal look di Chiara per andare al cinema a vedere finalmente il film Barbie?