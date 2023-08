Francesca Ferragni verso il matrimonio: il countdown inizia in abito bianco di pizzo Manca un mese esatto al matrimonio di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti: si sposeranno il 9 settembre.

A cura di Giusy Dente

Inizia ufficialmente il countdown verso il matrimonio di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti che si svolgerà il 9 settembre. I due attualmente si trovano a Ibiza, dove hanno raggiunto Chiara Ferragni e Fedez per le vacanze. La coppia ha voluto celebrare l'avvicinarsi del fatidico giorno con degli scatti di famiglia, ovviamente assieme a loro figlio Edoardo, nato un anno fa.

Francesca Ferragni a un mese dal matrimonio

È tutto pronto per il sì, manca solo un mese. Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti hanno ufficialmente dato avvio al countdown con degli scatti di famiglia. Nelle foto la 34enne indossa un abito bianco di pizzo con ricami floreali, gonna asimmetrica, spalline sottili, scollatura a V e schiena nuda. Camicia bianca anche per il futuro sposo e salopette a righe per il piccolo Edo. La sposa ha già svelato alcuni dettagli relativi all'evento, organizzato in ogni minimo particolare.

Dove si svolgerà il matrimonio

Gli invitati alle nozze hanno ricevuto un invito personalizzato: i disegni richiamano dettagli della vita familiare degli sposi. Si vede un bambino, che è ovviamente il piccolo Edo e si vede un cane, riferimento all'amatissima Gabriella (un Weimaraner color grigio con occhi azzurri). Il matrimonio si svolgerà in una splendida location: il castello di Rivalta, un'antica fortezza vicino Piacenza scelta ormai diversi mesi fa. È uno dei più importanti monumenti dell'Emilia.

Chi vestirà la sposa

La sposa ha portato con sé fan e follower durante la scelta dell'abito; ha fatto vedere diverse creazioni senza però svelare quella per il grande giorno. Si è affidata a un brand a cui spesso le donne della famiglia Ferragni si sono rivolte ed è un marchio caro a diverse celebrity. Anche Giorgia Palmas lo ha scelto per il fatidico giorno del sì. L'abito da sposa di Francesca Ferragni è firmato Atelier Emé, specializzato in creazioni da cerimonia eleganti e principesche.

Chi saranno le damigelle della sposa

In un giorno così importante, Francesca Ferragni ha voluto accanto a sé le amiche più care e le sorelle, Valentina e Chiara. Avrà dunque quattro damigelle d'onore e anche loro il 9 settembre indosseranno abiti firmati Atelier Emé.