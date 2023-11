Addio bon ton, le scarpe Mary Jane ora sono punk: il nuovo accessorio di tendenza per l’Autunno/Inverno 2024 Le Mary Jane sono le scarpe di tendenza per questa stagione ma a spopolare è il modello con suola a carrarmato proposto da tanti brand di moda.

A cura di Arianna Colzi

Le Mary Jane Lug di Bottega Veneta

Nelle ultime stagioni le Mary Jane sono diventate le scarpe ideali per completare gli outfit più disparati, dai look da ufficio a quelli più romantici per la sera. Le abbiamo viste realizzate da tantissimi brand, da Prada a Dior, da Valentino a Sergio Rossi: una seconda vita glamour per le scarpe bon ton ideate agli inizi del Novecento. L'ultima tendenza dell'Autunno/Inverno 2023-2024, però, sembra pronta a modificare l'immaginario legato alle scarpe tanto amate da Greta Garbo. Una svolta punk chic per le Mary Jane che vengono proposte con suola platform in gomma.

La versione punk della Mary Jane

A proporre il modello punk delle Mary Jane è stato Matthieu Blazy, direttore creativo di Bottega Veneta. Nella collezione Autunno/Inverno 2023-24 la Maison ha rivisitato le scarpette indossate anche da Shirley Temple trasformandole in un simbolo quasi dark. Il modello Mary Jane Lug di Bottega Veneta è 100% in pelle total black. A risaltare sulla classica forma delle scarpe basse è la maxi fibbia bombata in metallo con finiture ore e la suola carrarmato in gomma di 5 cm.

Il modello Mary Jane Lug

Proprio questi ultimi due tocchi conferiscono alla scarpa un aspetto audace. Sul sito del brand si possono trovare in vendita a 1.200 euro e, per coloro che volessero una versione più edgy con tacco, si può trovare anche il modello Décolleté Atomic, venduto a 990 euro. Anche quest'ultimo ha la caratteristica maxi fibbia mentre la suola è dentellata in gomma.

Il modello Décolleté Atomic di Bottega Veneta

A lanciare la tendenza le Mary Jane di Bottega Veneta è stata Hailey Bieber pochi giorni fa a Los Angeles. La modella le ha indossate con l'immancabile calzino bianco, altro trend di stagione, per dare all'outfit un tocco preppy. I social si sono scatenati e non sono mancati gli utenti che le hanno ribattezzate come scarpe da clown per via della loro maxi forma.