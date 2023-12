Federica Pellegrini dea della maternità: “All’inizio non mi piacevo poi tutto ha avuto senso” Federica Pellegrini ha raccontato le ultime settimane col pancione. Il parto è vicino: “Sono passata dai vestiti larghi agli attillati, fiera del mio corpo”.

A cura di Giusy Dente

Ph. Elina Kechicheva

Sarà un Natale speciale per Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta (si sono sposati nel 2022). La coppia è al settimo cielo, perché la campionessa è in attesa del primo figlio. La Divina ha addobbato casa col pancione: nella casa di Verona ha fatto la sua comparsa un grande albero pieno di lucine, decorato con l'aiuto di mamma Cinzia. Ma la nuotatrice, con l'approssimarsi del parto, ha anche voluto scattare qualche foto ricordo speciale, per immortalare questo momento così unico.

Federica Pellegrini vicina al parto

Per la nuotatrice è stata una gioia immensa poter condividere con fan e follower la notizia della gravidanza. Le voci, che si rincorrevano già da un po', sono state da lei stessa confermate attraverso un video ironico pubblicato sui social a luglio. La maternità era un sogno che Federica Pellegrini e il compagno coltivavano da tempo, ma la Divina basandosi anche sulla sua esperienza personale si è espressa in modo molto critico, in merito all'invadenza di certe persone, all'insistenza di certe domande indiscrete e pesanti che le coppie senza figli sono costrette a sopportare. Ora il parto si avvicina. In un'intervista rilasciata a Vanity Fair si è lasciata andare a qualche commento, spiegando di aver avuto paura di non rimanere incinta. Invece tra poco stringerà tra le braccia la sua bambina. Ha comprensibilmente le paure di ogni madre:

Il non riuscire a capirla. Non cogliere dei segnali importanti. Però mi rincuora avere accanto Matteo, che è una persona molto intelligente e affidabile.

Federica Pellegrini mostra il pancione

Visto che manca poco al parto, Federica Pellegrini ha voluto seguire un consiglio prezioso che le è stato dato:

Qualcuno mi ha detto: "Fede fattele fare delle belle foto all’ultimo mese perché questo momento non tornerà più, certo se vorrai potrai avere altre pance, ma saranno tutte diverse". Ci ho pensato, restia fino all’ultimo!

Poi si è decisa. In questi mesi la sua è stata, per scelta, una gravidanza poco mediatica, con poca esposizione social. Lei e il marito sono una coppia riservata, sanno ben calibrare il provato e il pubblico, pur amando condividere con fan e follower alcuni momenti, consapevoli del grande affetto che li circonda. Ha ammesso su Instagram:

Volevo viverti in modo nascosto, mio, con tutta la sobrietà che mi ero imposta.

In questi mesi il suo approccio poi si è ammorbidito, ma come ogni donna ha attraversato una fase in cui guardarsi nello specchio e accettarsi è stato un po' più difficile. Nello stesso post ha raccontato:

Devo dire che all’inizio di questo percorso non mi piacevo, il mio corpo stava cambiando e come è successo altre volte in passato questo non mi dava pace. Poi pian piano la pancia è cresciuta e tutto ha avuto un senso. Ho cominciato a pensare all’unicità della mia condizione, a quanto la natura sia incredibile e ti sentivo. Sono passata dai vestitoni largoni per nasconderti ai vestiti attillati sempre più fiera di te, del mio corpo.

A quel punto anche il pensiero di scattare una foto con la pancia nuda in vista non l'ha più spaventata e così è nato lo scatto di Elina Kechicheva per Vanity Fair, con una vestaglia nude di seta e una coroncina di fiori sulla testa:

Questa sono io, queste siamo noi. Con il mio broncio, i fiori in testa e la mia pancia…Ops nostra.