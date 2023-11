Federica Pellegrini, primo Natale col pancione: decora il grande albero con le lucine Federica Pellegrini si prepara ad un Natale davvero particolare. La Divina sta per diventare madre e si gode le festività da futura mamma, tra addobbi e decorazioni.

A cura di Arianna Colzi

Federica Pellegrini con la madre Cinzia

Questo Natale per Federica Pellegrini è davvero speciale. Sempre più vicina al parto, la Divina è in attesa della prima figlia dal marito Matteo Giunta. Mentre si gode le ultime settimane di gravidanza (la piccola dovrebbe nascere a fine dicembre), l'ex campionessa sta addobbando l'albero di Natale con la mamma Cinzia.

Federica Pellegrini addobba l'albero di Natale

Il Natale da futura mamma di Federica Pellegrini

Tra un'uscita super cozy e una vacanza a Livigno con il marito Matteo Giunta, Federica Pellegrini ha trascorso una giornata tutta dedicata alle decorazioni per l'albero di Natale. Come mostrato nelle sue storie Instagram, la Divina ha comprato il classico abete e gli addobbi natalizi con la madre Cinzia. Una volta tornate a casa, mamma e figlia sono state immortalate mentre srotolano le piccole luci da mettere sul grande albero della casa di Verona.

La storia di Federica Pellegrini con la madre Cinzia

L'ex nuotatrice indossa una comoda vestaglia tartan mentre si gode gli ultimi giorni da futura mamma e sembra davvero più radiosa che mai. A corredo della foto su Instagram, Federica Pellegrini racconta tutte le emozioni di questo Natale così particolare: "Ci siamooooo…Quest’anno serve un albero graaaaandissimo e taaaaanto spirito natalizio". Come raccontato a Chi, la coppia si prepara a veder stravolti i propri equilibri dalla bambina che sta per arrivare. Per questo l'albero di Natale, quest'anno, sembra una tradizione ancora più speciale, soprattutto se condiviso con i propri cari.