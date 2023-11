Matteo Giunta e Federica Pellegrini: “La bimba sposterà i nostri equilibri, sarà una scoperta” Matteo Giunta e Federica Pellegrini a fine dicembre diventeranno genitori. Raggiunti da Chi durante una vacanza a Livigno, si sono detti contenti della nuova vita che sta per iniziare. “L’arrivo della piccola sposterà molto gli equilibri all’interno della nostra famiglia. Dovremo bilanciare tutto, ma anche quella sarà una parte piacevole della nostra crescita”.

A cura di Gaia Martino

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono pronti a diventare genitori. La coppia, raggiunta dal settimanale Chi, ha raccontato che la bimba nascerà a fine dicembre. Il neo futuro papà ha svelato: "È un momento bellissimo, non potevo e non posso chiedere altro. Fortunatamente, anche Federica ha vissuto una gravidanza da metterci la firma. Speriamo vada avanti così".

Le parole di Matteo Giunta

Matteo Giunta e Federica Pellegrini sono stati paparazzati a Livigno durante una vacanza sulla neve. Il coach e marito della campionessa di nuoto ha commentato la gravidanza della moglie: "L'arrivo della piccola sposterà molto gli equilibri all'interno della nostra famiglia, dovremo bilanciare tutto di nuovo ma penso che anche quella sarà una parte piacevole della nostra crescita". Sarà una femmina, e papà Matteo si è detto "contentissimo" di accogliere una bambina.

Per indole non sono molto geloso e non sono molto possessivo. A meno che non ci siano dei segni che scatenano questi sentimenti, ecco, credo che questa cosa potrà cambiarmi molto. Potrei essere molto geloso della bimba. Per il resto sarà tutta una scoperta.

Foto da Chi

L'amore tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta

"A volte ci sono degli ingranaggi che si incastrano perfettamente e funzionano. Io e Fede siamo complementari, questa cosa ci aiuta, è difficile annoiarci e la nostra unione ci rende più forti". Così Matteo Giunta ha parlato dell'amore che prova per la moglie. Presto diventeranno genitori, "un'esperienza magnifica e magnificamente difficile". Ha aggiunto: "Voglio vivermela serenamente, cercando di fare meno previsioni ed errori possibili. Poi qualcuno lo faremo, ma fa parte di questo gioco bellissimo". Fu lui a guardare per primo il test di gravidanza e l'emozione fu tanta al punto da fargli annebbiare i ricordi di quel momento:

Leggi anche Le foto di Federica Pellegrini incinta con Matteo Giunta

È stato un momento molto bello e lo è stato talmente tanto che non ricordo di essere stato io a vedere per primo la striscetta. Mi ricordo la gioia immensa quando ci siamo abbracciati e commossi, ma ho nebbia del momento precedente. E poi mi ricordo che subito dopo ci siamo fermati, dicevamo "Calma, i primi tre mesi sono i più difficili".

Foto di CHI

Infine, ha concluso spiegando di non aver ancora deciso il nome. Sul tavolo ce ne sarebbero alcuni. "Bisogna godersi ogni attimo di felicità, per noi questa è la prima volta, anzi, per noi sarà la prima volta e non vediamo l'ora. Il nome? Ce ne sono un paio che si giocano il primo posto. Mattea? No, troppa confusione".