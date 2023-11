Federica Pellegrini: “Il mio parto sarà in acqua, mia figlia nascerà a dicembre” Federica Pellegrini, in collegamento con il programma VivaRai2, ha spiegato di essere ormai prossima al parto. La figlia che aspetta da Matteo Giunta nascerà a dicembre.

A cura di Daniela Seclì

Federica Pellegrini è intervenuta nel corso della puntata di VivaRai2 trasmessa il 17 novembre 2023. La campionessa di nuoto presto diventerà mamma, a dicembre nascerà la primogenita di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. La trentacinquenne ha raccontato a Fiorello, Fabrizio Biggio e Mauro Casciari che è intenzionata a fare un parto in acqua. Pronta la replica dello showman: "La bambina nascerà e subito dopo farà il record con il cordone ombelicale ancora attaccato".

Federica Pellegrini diventerà mamma a dicembre 2023

Federica Pellegrini è ormai prossima al parto. L'atleta è intervenuta in collegamento nel programma VivaRai2 condotto da Fiorello con Fabrizio Biggio e Mauro Casciari. Il conduttore le ha chiesto se stia aspettando due delfini, ma lei ha precisato: "Mi hanno detto uno". Poi, ha confermato che ormai manca pochissimo al parto: "Un mese e qualcosa, ormai ci siamo". La bambina dovrebbe nascere a fine dicembre. Fiorello ha fatto i suoi migliori auguri sia a Federica Pellegrini che a Matteo Giunta: "Anche al papà, mica ha fatto il bebè da sola".

L'ex nuotatrice vorrebbe partorire in acqua

Nel corso della breve telefonata, Fiorello ha dato per scontato che Federica Pellegrini sia intenzionata a partorire in acqua. La trentacinquenne ha confermato, ammettendo anche che la cosa sia un po' complicata da realizzare: "Se il parto sarà in acqua? Sì, io proverò a farlo in acqua!". Fiorello ha ironizzato: "Sarebbe stupendo, la bimba nasce e fa già il record". Federica Pellegrini ha sorriso divertita, poi ha precisato: "La vedo un po' più complicata da quello che mi hanno spiegato. La vedo un po' più complessa". Così, Fiorello ha concluso: "No, vedrai che lo farà con tutto il cordone ombelicale attaccato". Prima di salutarla, ha fatto ancora una volta gli auguri alla coppia.