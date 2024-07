Matteo Berrettini insieme a Federica Lelli, le foto della coppia mano nella mano a Roma

video suggerito

Matteo Berrettini è stato fotografato mentre passeggiava mano nella mano con Federica Lelli. Le foto della coppia sono apparse sul settimanale Chi, immortalando il nuovo amore del tennista dopo la storia di un anno con Melissa Satta. Lelli, invece, è stata fidanzata per due anni, fino al 2019, con il cantante Ultimo.

Matteo Berrettini mano nella mano con Federica Lelli

Sguardi complici e grandi sorrisi. Nelle foto diffuse sul settimanale di gossip l'affinità tra il tennista Matteo Berrettini e l'influencer Federica Lelli è palpabile. I due sono stati paparazzati mentre passeggiavano per Roma ed è raro che la coppia si faccia vedere insieme. Dopo la storia con Melissa Satta, infatti, Matteo Berrettini ha preferito tenere per sé la nuova relazione, non segue Lelli sui social e non ci sono post o ig stories dove compaiono entrambi. Motivazione di tale scelta potrebbero essere le critiche che inondarono Berrettini durante la sua storia con Satta, quando in molti lo accusarono di non riuscire a raggiungere risultati sportivi a causa della sua relazione sentimentale. Sembra che la storia tra il tennista e l'influencer sia seria e che i due siano andati a convivere, dividendosi tra Roma e Montecarlo (dove Berrettini si allena).

Federica Lelli e Matteo Berrettini mano nella mano a Roma

Chi è Federica Lelli

Federica Lelli, influencer di 26 anni con circa 155mila follower sul suo profilo Instagram, prima di incontrare Matteo Berrettini è stata fidanzata per due anni con Ultimo. Il cantante le ha dedicato molti dei suoi brani, il più famoso tra questi è 22 settembre, data in cui si sono conosciuti. Dopo la fine della loro relazione, terminata nel 2019, la ragazza aveva preferito mantenere un profilo basso, evitando poi di farsi vedere insieme al Matteo Berrettini. Oggi Ultimo è fidanzato con Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi, da cui aspetta un figlio.

