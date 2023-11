Federica Pellegrini splende al nono mese di gravidanza: il look premaman è perfetto per l’inverno La Divina è in attesa della sua prima figlia dal marito Matteo Giunta. Per l’ultimo mese di gravidanza, sceglie un look comfy dai toni invernali che esalta il pancione.

A cura di Arianna Colzi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Federica Pellegrini

Federica Pellegrini si gode l'ultimo mese di gravidanza. Pochi giorni fa era apparsa per la prima volta in tv con il pancione, più scintillante che mai. La Divina è in attesa della sua prima figlia dal marito Matteo Giunta e sui social ha condiviso una foto romantica che scherza ironicamente sul suo outfit.

Il look premaman di Federica Pellegrini

Il look da "mamma orsa" di Federica Pellegrini

Ora che l'inverno è arrivato, Federica Pellegrini, al nono mese di gravidanza, sceglie un look comfy e caldo. L'ex regina del nuoto ha postato uno scatto che la ritrae con il marito Matteo Giunta e uno dei loro bulldog francesi. Pellegrini opta per un vestito in maglia beige a coste che esalta le forme morbide della gravidanza.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta

A completare il look, la futura mamma indossa un cappotto in finta pelliccia total white con dettagli in pelle marroni. Il cappotto in pelliccia bianco super voluminoso scatena l'ironia di Federica Pellegrini nella descrizione della foto, che recita "Mamma orso e papà orso". Un abbigliamento super chic per affrontare le temperature rigide di novembre, completato da stivaletti neri in pelle.

Leggi anche I look premaman di Georgina Rodriguez: in gravidanza esalta il pancione con tubini e abiti minimal

Il cappotto in pelliccia di Stand Studio

Quanto costa il cappotto in pelliccia scelto da Federica Pellegrini

Se anche voi volete dire addio ai cappotti tradizionali, quello in pelliccia sintetica potrebbe essere un'alternativa sostenibile e a cui ispirarsi. Quello scelto da Federica Pellegrini è il modello Evelrigh di Stand Studio, marchio scandinavo che realizza capi in pelle. Sul web è possibile acquistarlo a 386 euro.