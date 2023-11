Federica Pellegrini in tv col pancione: il look premaman con mantello e ballerine scintillanti Federica Pellegrini è apparsa per la prima volta in tv col pancione. Ieri sera ha partecipato al programma benefico Noi E… e ha incantato tutti con un lungo abito premaman abbinato a mantello e ballerine scintillanti.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma è andata in onda Noi E…, l'evento benefico nato dalla collaborazione tra Rai e Unicef, il cui obiettivo è sostenere una raccolta fondi utile a finanziare attività in favore dell'infanzia. Al timone del programma ci sono state due grandi signore della tv, Mara Venier e Loretta Goggi, che per la prima volta si sono trovate su un palcoscenico fianco a fianco in versione conduttrici. Non sono mancati gli ospiti speciali, da Luca Argentero a Raoul Bova, fino ad arrivare a Paola e Chiara e Nino Frassica. Ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto Federica Pellegrini, che a poche settimane dal parto ha deciso di fare la sua prima apparizione televisiva col pancione.

Federica Pellegrini con Mara Venier

Federica Pellegrini in versione principessa

Federica Pellegrini è incinta, aspetta il suo primo figlio dal marito Matteo Giunta e non potrebbe essere più felice. Qualche giorno fa era stata raggiunta al telefono da Fiorello a Viva Rai 2!, rivelando che manca ormai solo un mese alla fine della gravidanza e che vorrebbe provare a partorire in acqua. Ieri sera, poi, ha finalmente fatto la sua prima raggiante apparizione televisiva col pancione, sfoggiando un outfit principesco che l'ha trasformata in una vera e propria diva. A firmarlo è stato Rossorame, brand a cui spesso la nuotatrice si è affidata per gli eventi speciali, che questa volta per lei ha mixato effetto sparkling ed eleganza senza tempo del total black.

Federica Pellegrini in Rossorame

Il look premaman di Federica Pellegrini

La futura mamma Federica ha deciso di non fasciare il pancione come impone il trend del momento, ha preferito un classico maxi abito premaman dalla silhouette oversize e col taglio sotto al seno che ha "mascherato" le forme.

Federica Pellegrini col pancione in tv

Lo ha abbinato a un mantello principesco ricoperto di paillettes silver e decorato con una grossa rosa di raso sulla spalla. Niente tacchi alti, al nono mese di gravidanza la campionessa ha scelto delle scarpe raso terra, per la precisione un paio di ballerine scintillanti coordinate alla cappa. Capelli raccolti, trucco appena accennato e mani che cullano dolcemente il ventre: Federica Pellegrini non è mai stata più raggiante di così.