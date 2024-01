Federica Pellegrini, prima passeggiata in tre con Matteo Giunta e la figlia Matilde Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta si sono concessi una passeggiata domenicale a Verona con la piccola Matilde, la loro prima figlia nata lo scorso 3 gennaio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Federica Pellegrini e Matteo Giunta

È un inverno davvero particolare questo del 2024 per Federica Pellegrini e Matteo Giunta. L'ex campionessa e il marito sono diventati genitori, lo scorso 3 gennaio, della loro prima figlia, Matilde. La coppia, tornata a casa da pochi giorni, ha condiviso i primi giorni insieme alla piccola, protetta anche dai bulldog francesi di Pellegrini e Giunta. In una delle prime domeniche insieme, la famiglia si è concessa una passeggiata.

Federica Pellegrini, look comfy per la passeggiata con Matilde

L'ex campionessa olimpica, Federica Pellegrini, e il marito Matteo Giunta si sono goduti l'aria aperta di gennaio in una passeggiata con la loro figlia Matilde per le strade di Verona. Sneakers colorate, joggers e piumi grigio tortora, Pellegrini ha scelto un outfit caldo e comodo per trascorrere la domenica in famiglia. Stessa scelta anche per Matteo Giunta, che ha abbinato un pile sui toni delle verde e a dei comodissimi pantaloni della tuta neri. Pellegrini ha immortalato il marito mentre spinge la carrozzina in un tenero scatto. Ad accompagnare la famiglia, non potevano mancare i cani delle coppia, che hanno seguito la carrozzina passo passo.

Federica Pellegrini, Matteo Giunta e la piccola Matilde

Come ha scritto nella descrizione del post Instagram Federica Pellegrini, "un po' d'aria" è quello che serve in una domenica di sole, anche se fredda. Sia Pellegrini che Giunta sfoggiano cappello e occhiali da sole per ripararsi dalle temperature rigide di gennaio. In queste prime settimane da neomamma, la Divina ha scelto outfit comodi e confortevoli, adatti per i primi mesi di gravidanza.

Leggi anche Quanto costano le fedi in platino e diamanti di Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Matteo Giunta