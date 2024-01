Federica Pellegrini, il primo look da neomamma con cardigan e leggings per il rientro a casa con Matilde Federica Pellegrini è tornata a casa con la piccola Matilde: con un look comfy allatta la figlia nata lo scorso 3 gennaio, circondata dall’affetto di bodyguards speciali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Federica Pellegrini

A una settimana dalla nascita della piccola Matilde, la figlia avuta dal marito Matteo Giunta, Federica Pellegrini è tornata a casa. La campionessa ha postato sul suo profilo Instagram una foto mentre allatta la bimba, circondata da "bodyguards di un altissimo livello", come aggiunto nella descrizione del post.

Il look comfy di Federica Pellegrini

Federica Pellegrini è seduta sul divano della cameretta della figlia Matilde mentre allatta la piccola nata il 3 gennaio scorso. Nella stanza con le pareti decorate a mano e il divano ricoperto di cuori, tutto sui toni del beige, l'ex nuotatrice si gode i primi giorni da neo mamma.

Federica Pellegrini con la piccola Matilde

La Divina è raggiante: il volto illuminato da un sorriso rivolto ai tre cuccioli a quattro zampe che proteggono mamma e figlia, come sottolineato ironicamente dalla campionessa nella descrizione del post. I bulldog francese sono compagni fedeli della nuotatrice, come spesso raccontato anche nel corso dei nove mesi di gravidanza sui social.

I bulldog francesi di Federica Pellegrini

Pellegrini indossa un paio di calzettoni bianchi in spugna e dei comodi leggins, mentre allatta la piccola Matilde. Per completare il look athleisure, la Divina indossa una felpa rossa con dettagli bianchi: com'è naturale che sia, dopo il parto l'unica regola per i look è la comodità. La piccola è la già la più coccolata di casa, visto che nonna Cinzia Lionello ha voluto far fare per lei una libellula ricamata, portafortuna di Pellegrini, da mettere nella culla.