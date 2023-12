Federica Pellegrini, la camera della figlia è pronta: cuccioli dipinti alle pareti e tappeti di pelo Tutto è pronto per la nascita della prima figlia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. La nuotatrice si è servita dei social per mostrare quella che sarà la cameretta della nascitura: ecco le foto dell’arredamento e dei dolcissimi dipinti alle pareti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Federica Pellegrini sta vivendo un momento davvero magico della sua vita: è incinta, aspetta la sua prima figlia dal marito Matteo Giunta e non potrebbe essere più felice. Sebbene inizialmente avesse preferito tenere nascosta la gravidanza, da quando ha fatto l'annuncio social in pigiama non ha più esitato a mettere in mostra le forme "in trasformazione". Ora che manca poco al parto, il pancione è decisamente evidente, tanto che è diventato impossibile mascherarlo con gli abiti. Il 2024 della campionessa sarà dunque un anno emozionante e movimentato fin dai primi giorni ed è per questo che per non lasciarsi "cogliere impreparata" ha già arredato alla perfezione la stanzetta per la bimba.

L'avevamo lasciata in versione natalizia con un look coordinato a quello del marito Matteo Giunta, ora ritroviamo Federica Pellegrini alle prese con la preparazione della cameretta della piccola in arrivo. Al motto di "Ti aspettiamo", la nuotatrice ha postato un video in cui ha documentato tutta la ristrutturazione della stanza, da quando era semplicemente un "cantiere" a quando è stata completata.

Come prima cosa, si è affidata a degli artisti per la decorazione delle pareti: sebbene siano total white, sono state arricchite con dei disegni di dolcissimi cuccioli, da tre cagnolini appollaiati su una luna a un topino che vola appeso a un palloncino.

Per quanto riguarda gli arredi veri e propri, Federica ha scelto un neutro total white, anche se ha giocato con degli accessori color pastello.

Nella cameretta non c'è solo una culletta con tanto di giostrina per stimolare il sonno ma anche un lettino per quando la bimba diventerà più grande e un divano con un piumone a cuore (che probabilmente utilizzeranno la mamma e il papà durante le prime notti a casa).

Non mancano il fasciatoio, dei peluche a tema marino ispirati alla passione di Federica per il nuoto e dei tappeti pelosi in tinta con il resto degli interni.

Insomma, tutto sembra essere prontissimo per l'arrivo in famiglia della piccola (della quale non è stato ancora rivelato il nome scelto): a questo punto alla campionessa non resta che aspettare qualche settimana per poterla finalmente tenerla tra le braccia.