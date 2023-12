Federica Pellegrini vicina al parto: a Natale maglione rosso coordinato per lei e Matteo Giunta Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno trascorso la Vigilia di Natale in famiglia. Manca pochissimo al parto. La coppia ha scelto look coordinati in rosso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Federica Pellegrini e Matteo Giunta si stanno preparando a diventare tre. La famiglia, infatti, presto si allargherà e loro sono prontissimi ad accogliere il loro primogenito. La gravidanza è stata confermata questa estate con un video ironico condiviso sui social. La coppia ha anche svelato il sesso del nascituro, che sarà una femminuccia. Ancora top secret il nome. Al parto manca davvero pochissimo: per la campionessa è il primo Natale col pancione.

Federica Pellegrini vicina al parto

Manca davvero poco alla nascita della prima figlia di Federica Pellegrini. Il parto è previsto proprio fra Natale e Capodanno, la data indicativa è il 29 dicembre. Lo ha rivelato lei stessa ospite del podcast di Diletta Leotta, in cui chiacchierando le due si sono soffermate sul tema della maternità. La campionessa ha vissuto questo momento con gioia, ha avuto grande supporto dal marito ed è riuscita col tempo anche ad accettare i cambiamenti del suo corpo.

Difatti, quando si è sentita pronta, ha voluto anche realizzare degli scatti col pancione, per ricordare per sempre questo periodo speciale. Intervistata da Vanity Fair ha ammesso:

Leggi anche Stufi della tombola? Qui trovate 5 videogame da provare in queste vacanze con amici e parenti

All’inizio di questo percorso non mi piacevo, il mio corpo stava cambiando e come è successo altre volte in passato questo non mi dava pace. Poi pian piano la pancia è cresciuta e tutto ha avuto un senso. Ho cominciato a pensare all’unicità della mia condizione, a quanto la natura sia incredibile e ti sentivo. Sono passata dai vestitoni largoni per nasconderti ai vestiti attillati sempre più fiera di te, del mio corpo.

Natale in rosso per Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Marito e moglie hanno trascorso la Vigilia di Natale con i genitori della campionessa e il fratello di lei, come testimoniano gli scatti di famiglia condivisi sui social con fan e follower. Nelle foto è impossibile non notare i look natalizi di tutti e cinque. Il papà di Federica Pellegrini non ha resistito al fascino del tradizionale maglione di Natale; completo tartan per sua moglie, la fantasia a sfondo rosso più iconica quando si tratta di questo periodo dell'anno.

Maglione MC2 Saint Barth

Maglione di Natale anche per Alessandro, il fratello della nuotatrice. Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono coordinati all'insegna del rosso, con due calde felpe oversize. Quella di lui è di MC2 Saint Barth e costa 134 euro. Per la coppia sarà davvero un Natale difficile da dimenticare: l'ultimo in due!