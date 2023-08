Federica Pellegrini incinta conferma il sesso del bebè: “35 anni, con un pizzico di rosa” L’ex campionessa ha festeggiato il suo 35esimo compleanno immaginando la sua vita da futura mamma insieme al marito Matteo Giunta. Spunta un mazzo di rose rosse, con un sole fiore rosa pallido, che sembra confermare l’arrivo di una femminuccia. Sempre che ci fossero ancora dubbi.

A cura di Giulia Turco

Federica Pellegrini incinta per la prima volta conferma di essere in attesa di una femminuccia. Non c’erano molti dubbi, visto che dai messaggi subliminali lasciati intendere dai social era già chiaro che si trattasse di una bambina, ma ora non sembrano esserci più dubbi.

Federica Pellegrini ha compiuto 35 anni

L’ex campionessa ha festeggiato il suo 35esimo compleanno immaginando la sua vita da futura mamma insieme al marito Matteo Giunta. Tanti gli auguri arrivati virtualmente e di persona. Spicca un mazzo di rose rosse, chissà se regalatole proprio da Giunta, in mezzo al quale c’è un solo fiore rosa pallido. “35, con un pizzico di rosa”, scrive Federica, avvallando la tesi per cui sarebbe in attesa di una femminuccia. Essendo all’incirca al quarto mese di gravidanza, Federica Pellegrini dovrebbe partorire a gennaio 2024. È ancora un mistero il nome che i futuri genitori daranno alla bambina, che probabilmente verrà rivelato solo al momento della nascita.

Si allarga la famiglia Pellegrini Giunta

La notizia della gravidanza è giunta come indiscrezione nelle ultime settimane di luglio. Poi sono arrivate le foto del settimanale Chi che hanno mostrato le prime rotondità della nuotatrice e infine l’annuncio irriverente e originale via social da parte della coppia. “Ce lo riprenderemo”, ha scritto sul pancione Federica, con riferimento al record nei 200 metri stile libero, strappatole proprio di recente dalla collega australiana Mollie O’Callaghan. Da tempo numerosi sostenitori della Divina si chiedevano quando sarebbe arrivato un piccolo in famiglia. “Avevamo la consegna del silenzio perché giustamente volevano essere lei e suo marito Matteo ad annunciarlo”, ha fatto sapere di recente la mamma della nuotatrice Cinzia Leonetti, “ma sono stati bruciati sul tempo, come era successo anche per il matrimonio”.