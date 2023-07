Federica Pellegrini conferma la gravidanza in pigiama: il significato del messaggio sulla pancia È ufficiale: Federica Pellegrini e Matteo Giunta stanno per accogliere in famiglia il loro primo figlio. Lo hanno confermato in un video.

A cura di Giusy Dente

Federica Pellegrini come Aurora Ramazzotti. La gravidanza della figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è stata spoilerata l'estate scorsa dai giornali: la notizia è giunta prima da loro e poi dai diretti interessati. La coppia inizialmente ha smentito, per poi confermare con un video ironico di avere un bebè in arrivo. Per la campionessa olimpica è stato lo stesso. Il gossip sulla sua gravidanza era già esploso a inizio anno e aveva ovviamente smentito: stavolta, invece, con gioia lei e il compagno hanno confermato che la famiglia si sta per allargare.

Federica Pellegrini conferma la gravidanza

Dopo i primi rumors su una possibile gravidanza in corso, Federica Pellegrini in un primo momento ha smentito: "Il tutto mi sembra intollerabile e assurdo, perché si parte sempre da un presupposto fisico che io non tollero" ha detto. Le voci, infatti, sono diventate virali a causa di alcune foto in spiaggia, in cui si nota il ventre leggermente rotondo. A distanza di poche ore è arrivato a sorpresa il video in cui ufficialmente conferma che presto in famiglia saranno in tre. Lei e il marito Matteo Giunta (si sono sposati ad agosto 2022) accoglieranno il loro primogenito.

Alla nuotatrice sono spesso state rivolte domande molto intime, sulla vita matrimoniale e la maternità. Ha risposto spiegando di non gradire questo genere di gossip: "Non tanto per la domanda in sé, perché la bellezza di avere figli è una cosa ineguagliabile nella vita. Però sembra quasi che se non venissero, se non ci fossero, io mi debba sentire meno realizzata di quella che sono" ha spiegato. Ha aggiunto anche: "Se arriveranno, arriveranno, se non arriveranno, la mia vita andrà avanti comunque".

Il significato di "We'll take it back"

Una come Federica Pellegrini non poteva che farlo così, l'annuncio della prima gravidanza. Ha fatto un riferimento allo sport, alla sua carriera ricca di successi e record. "Ce lo riprenderemo" ha scritto sulla pancia. La didascalia insolita è una dedica alla collega nuotatrice Mollie O'Callaghan, che ha appena vinto i 200 stile libero ai mondiali di Fukuoka battendo il primato che Pellegrini deteneva da 14 anni.

in foto: pigiama Victoria’s Secret

L'annuncio in pigiama

Nessun abito da sera, nessun tripudio di rosa e azzurro, niente tulle e fiocchi: solo un pigiama a fiori in raso con camicia a maniche corte e shorts. È di Victoria's Secret e costa 72 euro.