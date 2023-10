Federica Pellegrini e Matteo Giunta, futuri genitori coordinati: con lo stesso completo sono adorabili Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno partecipato a un evento pubblico dedicato ad Alberto Castagnetti. Per l’occasione si sono vestiti in coordinato, apparendo adorabili in versione futuri genitori.

A cura di Valeria Paglionico

Federica Pellegrini e Matteo Giunta stanno vivendo un momento magico: aspettano il loro primo figlio e non potrebbero essere più felici. Certo, inizialmente avevano preferito tenere nascosta la notizia della gravidanza, così da superare i primi mesi potenzialmente critici lontani dai riflettori, ma ora, dopo l'annuncio in pigiama, ora la nuotatrice parla spesso in pubblico della dolce attesa, lasciando in vista il pancione tra foto in intimo e scatti in versione premaman. Solo di recente, però, i due futuri genitori hanno partecipato a un evento pubblico fianco a fianco, approfittandone per vestirsi in coordinato. Con indosso lo stesso completo grigio non sono forse adorabili?

Federica Pellegrini e Matteo Giunta ricordano Alberto Castagnetti

Ieri sera, in occasione del Festival di Hostaria, evento dedicato al vino che ogni anno si tiene a Verona, è stata organizzata una toccante cerimonia in ricordo di Alberto Castagnetti, il leggendario allenatore del nuoto italiano che proprio in questo 2023 avrebbe compiuto 80 anni. Oltre ai familiari sul palco c'erano anche Federica Pellegrini e Metteo Giunta, apparsi non poco commossi dopo aver risentito la sua voce nei video a 14 anni dalla morte. Parlando di lui la campionessa, che proprio al suo fianco ha mosso i primi passi nel mondo del nuoto, ha spiegato: "Quella severità mi è servita per non mollare mai. È importante oggi tramandare i valori che era riuscito a trasmettere ai suoi atleti".

Federica Pellegrini e Matteo Giunta al Festival di Hostaria

I look classici coordinati

Per ricordare Alberto sul palco dell'evento veneto Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono vestiti coordinati, a prova del fatto che questa nuova vita da futuri genitori li rende ancora più uniti. Poco prima di uscire di casa si sono scattati un selfie allo specchio, apparendo adorabili con lo stesso completo grigio caratterizzato da pantaloni (palazzo per lei, classici per lui) e giacca monopetto. Se da un lato la Divina ha abbinato il tailleur a un dolcevita bianco e a una lunga collana col le perline total white, suo marito ha preferito una semplice t-shirt nera sotto il blazer. Il pancino è stato "mascherato", tanto da sembrare praticamente invisibile. Anche nel momento in cui diventeranno mamma e papà continueranno a essere adorabili in coordinato?