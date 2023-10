Federica Pelligrini futura mamma al naturale: mostra il pancione in intimo e senza trucco Federica Pellegrini è incinta e sui social ha dato il benvenuto all’ultimo trimestre della gravidanza mostrando il pancione: ecco la sua nuova foto al naturale in versione futura mamma.

A cura di Valeria Paglionico

Federica Pellegrini è incinta, aspetta il suo primo figlio dal marito Matteo Giunta e non potrebbe essere più felice e raggiante. Certo, inizialmente aveva preferito tenere nascosta la gravidanza, così da superare i primi mesi potenzialmente critici lontana dai riflettori, ma da quando ha dato il dolce annuncio in pigiama parla spesso dell'esperienza che sta vivendo sia sui social che in tv. Proprio di recente, ad esempio, intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo ha rivelato che metterà al mondo una bambina e che il parto è previsto tra Natale e Capodanno. Ora ha pensato bene di mettere in mostra il pancione con una adorabile foto al naturale: ecco il risultato.

La "Morning panza" di Federica Pellegrini

Mancano circa tre mesi al parto di Federica Pellegrini e, a giudicare dalla didascalia inserita nell'ultimo scatto postato sui social, per lei il tempo sembra essere volato. Al motto di "Morning Panza", la campionessa si è scattata un selfie allo specchio, rivelando il meraviglioso pancione sempre più evidente. Ha poi aggiunto di essere entrata nell'ultimo trimestre, aggiungendo l'hashtag #digià. Fino ad ora aveva preferito portare solo di rado l'attenzione dei followers sulle forme modificate dalla dolce attesa (aveva infatti mostrato il pancino solo durante l'estate trascorsa in bikini), ma ora le cose sono cambiate e va fiera del ventre ormai "esplosivo".

Federica Pellegrini col completo Victoria’s Secret

Federica Pellegrini, il selfie acqua e sapone

La cosa particolare è che la nuotatrice ha posato completamente al naturale per questa inedita foto in versione futura mamma. Ha sfoggiato un completino intimo dallo stile sportivo di Victoria's Secret, un modello in cotone grigio chiaro con tanga sgambati e reggiseno con l'elastico logato sotto al seno, mentre per quanto riguarda il beauty look ha rinunciato completamente al trucco. Viso acqua e sapone, capelli bagnati tirati all'indietro e bocca che manda un bacio in camera: Federica Pellegrini non è mai stata tanto raggiante come da quando ha annunciato di essere incinta.