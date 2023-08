Federica Pellegrini, vacanze da futura mamma: a Santorini tra micro bikini e look colorati Federica Pellegrini si sta godendo l’estate da futura mamma a Santorini col marito Matteo Giunta e un gruppo di amici: ecco cosa ha indossato tra mattinate al mare e uscite serali.

A cura di Valeria Paglionico

Federica Pellegrini è incinta, aspetta il suo primo figlio dal marito Matteo Giunta a circa un anno dal matrimonio e non potrebbe essere più felice. Certo, i giornali di gossip hanno ancora una volta confermato la loro poca delicatezza sulla questione spoilerando la notizia prima dell'annuncio ufficiale avvenuto sui social, ma ora la nuotatrice non può fare a meno di godersi questo periodo magico. Per lei si tratta della prima estate da mamma e, sebbene il pancino si intraveda appena, non esita a metterlo in mostra con dei look vacanzieri colorati e trendy: ecco cosa ha indossato durante il viaggio a Santorini col marito e gli amici.

Lo stile di Federica Pellegrini in vacanza

Per la vacanza da futura mamma Federica Pellegrini non poteva che scegliere una località di mare, così da darsi alla sua più grande passione, le lunghe nuotate. Trovandosi ai primi mesi della gravidanza, il pancino è appena visibile ed è per questo che al momento non ha assolutamente rivoluzionato il suo stile.

Federica Pellegrini mostra il pancino

Niente costumi interi, abiti over o look premaman, il capo preferito della campionessa olimpica è il due pezzi micro, perfetto per esaltare le forme della dolce attesa con dei due pezzi micro, dai semplici modelli total black ai triangolini decorati col pizzo, fino ad arrivare ai bikini dal mood sportivo in tinta unita. Cappellini di paglia, occhiali da sole specchiati e collane di perline colorate: Federica è una futura mamma super trendy.

Federica Pellegrini a Santorini

I primi look di Federica Pellegrini in gravidanza

Una volta arrivata la sera Federica Pellegrini riesce a dare il meglio di sé anche in versione futura mamma. Per le uscite col marito Matteo e con gli amici ha spaziato tra completi verde smeraldo con piume e glitter, minidress total white con gonne morbide e look etnici coloratissimi con top e pantaloni coordinati: il dettaglio a cui non rinuncia mai? La vita alta, così da coprire ed esaltare il pancino allo stesso tempo. A renderla ancora più bella è il sorriso raggiante che sembra avere sempre stampato sulle labbra. Insomma, la nuotatrice è a suo perfetto agio alle prese con questo nuovo "viaggio": in quanti non vedono l'ora di ammirarla col bebè tra le braccia?