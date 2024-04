Federica Pellegrini, cambio radicale di look: il taglio per la primavera è un pixie cut biondo

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Federica Pellegrini

Federica Pellegrini cambia look. A tre mesi dalla nascita della figlia Matilde, venuta al mondo lo scorso 3 gennaio, la Divina taglia di nuovo i capelli, stravolgendo il suo hairstyle. Se a fine febbraio la campionessa olimpica aveva soltanto accorciato il suo bob corto, stavolta il cambiamento è stato più netto e deciso. Pellegrini, che è tornata a lavoro da poco più di un mese, ha approfittato di un servizio fotografico per modificare radicalmente il taglio di capelli, scegliendo un'acconciatura molto simile a quella che aveva quando gareggiava.

Federica Pellegrini sul set

Il nuovo look di Federica Pellegrini

Sui social Federica Pellegrini ha condiviso alcuni scatti mentre è impegnata su un set fotografico. La campionessa di nuoto ha portato con sé la figlia Matilde. Nelle foto scattate gli hairstylist presenti sul set le consigliano il nuovo taglio: si tratta di un pixie cut con i ciuffi che vanno a creare una sorta di frangia, il tutto conferendo al nuovo look un tocco scompigliato. Pellegrini ha scritto accanto alle foto: "Back to short", un hair look nuovo ora che è neomamma, ma anche un evergreen per lei che da sempre è abituata agli short cut.

Federica Pellegrini con la figlia Matilde

Negli anni dei suoi successi olimpici Pellegrini ha optato spesso per tagli di capelli corti, cambiando molto e passando da un bob francese a un taglio corto anni '90, con ciuffo più lungo a coprire il volto. Per questo il pixie cut è una sorta di throwback alle acconciature con cui il grande pubblico ha imparato a conoscerla negli anni. Non si tratta, però, soltanto di un momento retrò perché il pixie cut è uno dei tagli più di tendenza di questa Primavera/Estate 2024: sicuramente, poi, per lei non si è trattato di un salto nel buio visto quanto le donano i tagli più corti.

Il pixie cut di Federica Pellegrini