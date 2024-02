Federica Pellegrini torna a lavoro con la figlia Matilde indossando un completo oversize Federica Pellegrini è tornata a occuparsi dei suoi impegni lavorativi, trascorrendo una giornata a Venezia insieme alla figlia Matilde, nata lo scorso 3 gennaio. Per l’occasione la Divina ha scelto un look super comfy. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Federica Pellegrini

Federica Pellegrini è tornata a lavoro a poco più di un mese dalla nascita della figlia Matilde, avuta con il marito Matteo Giunta. L'ex nuotatrice, che dal 2021 è membro del CIO e della giunta Coni, si è recata a Venezia per un appuntamento legato alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Per l'occasione era presente anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò, che ha posato con Pellegrini e la piccola neonata, il cui volto è sempre oscurato per proteggerne la privacy, questione a cui due neogenitori sono sempre molto attenti.

Federica Pellegrini con la piccola Matilde a Venezia

Il look formale di Federica Pellegrini

Tornata agli impegni lavorativi, Federica Pellegrini ha postato una serie di scatti che la ritraggono mentre tiene in braccio la piccola Matilde. La Divina ha portato la bimba, nata lo scorso 3 gennaio, all'evento che si è tenuto all'Hilton Molino Stucky Venice, un hotel prestigioso nel centro di Venezia. Nel post condiviso sul suo profilo Instagram, Pellegrini mostra il panorama della Laguna di Venezia alla piccola- Nella descrizione l'ex nuotatrice ha fatto una dedica alla figlia, che ha voluto portare con sé in questo ritorno agli impegni lavorativi: "Back to work…(together)…in Venice".

Il completo oversize di Federica Pellegrini

Nelle altre foto presenti nello slideshow, Federica Pellegrini ha condiviso anche l'outfit formale per il ritorno a lavoro. Si tratta di un completo oversize grigio composto da una giacca dalle spalle ampie e pantaloni ampi e leggeri. La nuotatrice lo indossa con sotto una semplice t-shirt bianca e un paio di sneakers bianche firmate Golden Goose. Insomma, il ritorno al lavoro è all'insegna del comfort per Federica Pellegrini, che si sta abituando ai ritmi frenetici della vita di una madre lavoratrice.

Federica Pellegrini con la figlia Matile e Giovanni Malagò