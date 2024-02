Federica Pellegrini, il nuovo taglio di capelli con frangia e ciuffi asimmetrici Federica Pellegrini ha cambiato look tagliando i capelli, ormai lunghi oltre le spalle. La Divina ha celebrato su Instragram la “conquista” di essersi concessa un momento per sé dal parrucchiere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Federica Pellegrini ci dà un taglio. L'ex campionessa ha postato su Instagram uno scatto appena uscita dal parrucchiere, mostrando il nuovo hairstyle, una piccola variazione rispetto al suo tradizionale taglio corto. La Divina ha celebrato sui social l'hair look, il primo a poco più di un mese dalla nascita della figlia Matilde, venuta al mondo lo scorso 3 gennaio.

Il nuovo hair look di Federica Pellegrini

Federica Pellegrini è nota per avere da anni un hairlook sempre molto tradizionale: si tratta di un piccolo bob con la frangia, reso mosso da una serie di onde. Questo taglio è un evergreen, un hairstyle di tendenza anche in questo 2024. Nella foto postata dall'ex campionessa olimpica, si vedono i capelli più corti rispetto agli ultimi scatti condivisi sui social: in alcune foto, specialmente quelle dopo il parto, Pellegrini raccoglieva i capelli in una coda, visto che ormai raggiungevano le spalle. Con il suo taglio, invece, i capelli sono appena sotto il mento, con il bob che si trasforma quasi in un caschetto.

La Divina ha celebrato questo momento che si è ritagliata per se stessa come una conquista, scrivendo nella descrizione del post: "le piccole conquiste quotidiane". Come tutte neomamme, il tempo da dedicare alla cura di sé è sempre poco e anche un paio d'ore dal parrucchiere sembrano davvero un grande traguardo. Nel frattempo, a meno di due mesi dalla nascita di Matilde, Pellegrini è tornata a lavoro in qualità di membro del Cio e dalla giunta del Coni, partecipando a un evento a Venezia, accompagnata per la prima volta proprio dalla figlia.

Federica Pellegrini con i capelli più lunghi