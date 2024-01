Federica Pellegrini è diventata mamma: qual è il significato del nome scelto per la figlia Federica Pellegrini ha partorito: lei e il marito Matteo Giunta hanno accolto in famiglia la primogenita Matilde. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Federica Pellegrini e Matteo Giunta con la piccola Matilde

Per Federica Pellegrini e Matteo Giunta è stato un Natale davvero speciale, trascorso nell'attesa dell'arrivo imminente della loro prima figlia. La coppia, dopo 9 mesi, ha accolto in famiglia la primogenita, nata alle ore 6:51 del 3 gennaio 2024, presso l'ospedale Sacro Cuore. Mamma e papà hanno condiviso la loro gioia sui social, mostrando il primo ritratto in 3 a fan e follower. E hanno finalmente svelato il nome della piccola, tenuto top secret fino a questo momento.

Come si chiama la figlia di Federica Pellegrini

La campionessa si è goduta al massimo questi mesi, circondata dal calore familiare, dall'amore del marito e dal costante sostegno di fan e follower, felicissimi per la maternità. La notizia della gravidanza l'aveva data lei stessa questa estate, condividendo sui social un video ironico. I rumors, in realtà, si rincorrevano da tempo e Federica Pellegrini si era anche scagliata contro questa costante pressione nei suoi confronti, aumentata in seguito al matrimonio. Era stata critica nei confronti delle intromissioni altrui, delle continue domande: tutto intollerabile e assurdo. Lei e Matteo Giunta aveva svelato il sesso del nascituro, ma avevano tenuto segretissimo il nome scelto: lo hanno reso noto solo al momento del parto. La neonata si chiama Matilde.

Il significato del nome

Matilde è un nome di origine germanica, Mahthildis. Non a caso, l'onomastico si festeggia il giorno 14 marzo, in occasione di Santa Matilde imperatrice di Germania. Si compone di due parole: maht ("forza", "potenza") e hild ("battaglia"). Il nome significa quindi "potente in battaglia", "guerriera forte": è un invito a essere determinati e pronti a raccogliere le sfide con caparbietà.

