Federica Pellegrini smentisce i gossip sulla gravidanza: “Non ci stiamo neanche pensando” Federica Pellegrini a La Repubblica smentisce le voci sulla gravidanza circolate nelle ultime ore: “Non ci stiamo proprio pensando, non è nelle nostre priorità. Ci sono troppi impegni e progetti da realizzare”. Lei e il marito Matteo Giunta stanno per dare vita ad un nuovo progetto.

A cura di Gaia Martino

Federica Pellegrini ha smentito le voci riguardo una presunta gravidanza. Il settimanale Di Più nelle ultime ore aveva lanciato l'ipotesi, così come Dagospia: "Non ci stiamo neanche pensando" ha spiegato la campionessa di nuoto a La Repubblica dopo la luna di miele alle Maldive. Lei e Matteo Giunta si sono sposati ad agosto 2022 e dopo il viaggio a Capodanno sono pronti per mostrare ai telespettatori la loro avventura a Pechino Express. Troppi impegni dunque per ora per mettere su famiglia: "Non è nelle nostre priorità".

Le parole di Federica Pellegrini sulla presunta gravidanza

In una lunga intervista a La Repubblica ha raccontato della convivenza con il marito Matteo Giunta, poi dei rumors sulla gravidanza che la vedeva protagonista e neo mamma: "Non ci stiamo proprio pensando, non è nelle nostre priorità. Ci sono troppi impegni e progetti da realizzare. Mamma è lì che aspetta da un anno e mezzo, e aspetterà ancora", le parole di Federica Pellegrini. Dopo il matrimonio, stando alle sue parole, "c'è più magia": "Ci fa strano chiamarci marito e moglie, ci sentiamo ancora 16enni. Il 2022, al livello personale, lo ricordo per le nostre nozze: un giorno che non dimenticherò per tutta la vita, bello, emozionante, divertente". Ora pensano ad un progetto insieme.

Matteo Giunta, marito e socio per la Pellegrini

Tra i diversi impegni, Federica Pellegrini ha accennato del progetto che sta realizzando con il marito Matteo Giunta. "Vogliamo mettere su una nostra Academy del nuovo per i più giovani, non a Verona ma in un luogo a noi più caro". L'idea è quella di partire con tre settimane di full immersion divise per età, ha spiegato, nelle quali i giovani aspiranti potranno usufruire di tante attività: "Vorremmo che fosse una cosa semplice all'inizio. Ci sarà uno sponsor tecnico e stiamo studiando un logo, una delle cose più divertenti".