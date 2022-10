Federica Pellegrini e Matteo Giunta partono per Pechino Express, il viaggio di nozze più originale Hanno detto di sì a Sky, i novelli sposi, accettando di partire per un viaggio che li porterà dall’India alla Cambogia, mettendo a dura prova la loro complicità, ma non ci sono dubbi che la Divina e il suo ex allenatore siano perfettamente in grado di fare squadra.

A cura di Giulia Turco

Sono passati due mesi dalle nozze di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Da allora si è presa tutto il meritato relax del quale aveva bisogno. Finora, ci si saranno interrogati alcuni, non hanno ancora nemmeno accennato ad un viaggio di nozze. Il motivo? È che stanno hanno in programma la partenza per un'avventura davvero inedita per entrambi, quella a Pechino Express 2023.

(Matteo Giunta e Federica pellegrini nel cast di Pechino Express 2023, foto Sky)

Pronti per la loro prima esperienza in un reality

Hanno detto di sì a Sky, i novelli sposi, accettando di partire per un viaggio che li porterà dall'India alla Cambogia attraverso il Borneo, mettendo a dura prova la loro complicità, ma non abbiamo dubbi che la Divina e il suo ex allenatore siano perfettamente in grado di fare squadra. Il programma sarà trasmesso nei primi mesi del 2023, ma le valigie dovrebbero essere già quasi pronte per il grande viaggio. Nel frattempo, Matteo e Federica si godono gli ultimi giorni in famiglia, a Livigno, in una baia che affittano spesso per le riunioni con i genitori e gli amici a quattro zampe, e che vorrebbero comprare. Nelle foto pubblicate da Chi appaiono felici e spensierati, anche se rispettivi genitori e suoceri si sarebbero aspettati ben altra notizia.

(Federica Pellegrini e Matteo Giunta con la loro famiglia a Livigno, foto Chi)

Federica Pellegrini rimanda il progetto della maternità

Da tempo infatti la coppia ammette che c'è in programma l'idea di avere dei bambini e allargare la famiglia, ma per il momento sembra che intendano allargare gli orizzonti e arricchirsi si esperienze per loro inedite. Gli anni dedicati allo sport d'altronde sono stati tanti così come le rinunce, ora è tempo di pensare un po' a se stessi prima di affrontare l'esperienza di diventare genitori. Ci sarà tutto il tempo. “Non vedo l’ora di essere madre”, ha assicurato Pellegrini fino a poche settimane prima al Corriere della Sera. “I figli arriveranno, li desideriamo, ma vedremo come va intanto con uno”.