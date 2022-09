Federica Pellegrini: “I figli con Matteo arriveranno, non vedo l’ora di essere madre” Dopo le nozze con Matteo Giunta, Federica Pellegrini sogna di diventare mamma e di vedersi presto con il pancione: “I figli arriveranno, li desideriamo. Non vedo l’ora di diventare mamma”.

A cura di Elisabetta Murina

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono convolati a nozze lo scorso 27 agosto nella romantica cornice di Venezia. Ora la campionessa di nuoto sogna di allargare la famiglia e, in un'intervista a Newletter 7+ del Corriere della Sera, ha raccontato che non vede l'ora di avere figli.

Federica Pellegrini sogna il pancione

Federica Pellegrini non ha mai nascosto il desiderio di diventare mamma. Prima delle nozze, aveva raccontato scherzosamente di aver posto al suo futuro sposo una sola condizione: aspettare il fatidico giorno perché "devo bere". E ora che sono passati quasi 10 giorni, la "Divina" è tornata sull'argomento spiegando di essere pronta a vedersi con il pancione che cresce ogni giorno di più: "Non vedo l'ora di essere madre. Parlano tutti della connessione incredibile con qualcosa che sta crescendo dentro di te. Voglio sentire cosa si prova ad avere la pancia". Stando alle sue parole, sembra ormai certo il desiderio di accogliere presto in famiglia un nuovo arrivato: "I figli arriveranno, li desideriamo, ma vedremo come va intanto con uno".

Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Le nozze con Matteo Giunta a Venezia

Matteo Giunta e Federica Pellegrini sono convolati a nozze lo scorso 27 agosto con una cerimonia che si è tenuta nella romantica città di Venezia. L'evento è stato organizzato dal wedding planner Enzo Miccio e vi hanno partecipato circa 160 invitati. Federica è arrivata nel piazzale antistante la chiesa al braccio del padre che l’ha accompagnata mentre percorreva la navata verso il suo futuro sposo. Decine i curiosi e i fotografi appostati all’esterno in attesa del sì che è stato pronunciato poco dopo. La Divina è apparsa emozionata, così come il suo ex preparatore atletico, arrivato in chiesa al braccio della madre. Al termine della funzione religiosa, la coppia si è avviata all’esterno per il lancio del riso di rito e le prime foto ufficiali da marito e moglie.