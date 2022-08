La madre di Federica Pellegrini: “Ho pianto al matrimonio di mia figlia con Matteo Giunta” La madre di Federica Pellegrini, Cinzia Lionello, ha raccontato al Corriere della Sera il momento del matrimonio che l’ha emozionata di più.

Cinzia Lionello, la madre di Federica Pellegrini, ha raccontato in un'intervista rilasciata al Corriere, le emozioni provate durante il matrimonio della nuotatrice con Matteo Giunta. La signora Lionello ha spiegato di essere rimasta alla festa fino alle tre di notte, mentre i più giovani avrebbero folleggiato fino alle cinque.

Federica Pellegrini sposa ha emozionato la madre fino alle lacrime

Cinzia Lionello ha raccontato quale ricordo porterà sempre nel cuore dell'emozionante cerimonia nuziale di Federica Pellegrini e Matteo Giunta: "Uno di sicuro. Dentro la chiesa, quando Virginia Castagnetti, cantante lirica e figlia di Alberto, l’allenatore indimenticabile che per primo prese per mano Fede, con quella sua voce unica… ha intonato in apertura l’Hallelujah di Cohen e poi l’Ave Maria di Schubert…". Quel momento l'ha commossa fino alle lacrime:

Io ho letteralmente pianto, poi mi sono voltata e mi sono accorta che più o meno tutti erano in lacrime. Tanti si erano proposti per cantare in chiesa ma Fede, concordando anche con Enzo Miccio, il vulcanico organizzatore del matrimonio, da subito è stata categorica: “Lì deve esserci solo Virginia…”.

Il momento che l'ha sorpresa di più, invece, è stato quando ha visto Matteo Giunta e Federica Pellegrini ballare il tango insieme. Non sapeva che la figlia fosse così brava anche nell'arte di quella passionale danza: "Poi mi ha confessato che stava esercitandosi da mesi. Che sintonia avevano! E poi che brava la mia Fede".

Il ricordo di Alberto Castagnetti

Grazie alla presenza di Virginia Castagnetti, Federica Pellegrini ha ricordato il ct della nazionale di nuoto, che fu tra i primi a credere nello straordinario talento della nuotatrice. Cinzia Lionello ha raccontato cosa ha significato Alberto Castagnetti, scomparso nel 2009 a causa di un infarto, per Federica Pellegrini: