La trasformazione di Enzo Miccio, le foto del wedding planner con il fisico scolpito

A cura di Giulia Turco

Enzo Miccio in versione palestrato, chi lo avrebbe mai detto? Il wedding planner più famoso d’Italia è solito presentarsi in pubblico in abiti di tutto punto, non di certo a torso nudo. Eppure sembra che Miccio abbia dato una svolta salutista alla sua vita e si stia impegnando per ottenere un corpo scultoreo.

Le foto prima e dopo la trasformazione di Enzo Miccio

Lo abbiamo conosciuto in tv nel programma di Real Time ‘Ma come ti vesti’ al fianco di Carla Gozzi, per dare consigli di stile ai loro clienti. Sofisticato e sempre elegante, ora Enzo Miccio regala ai suoi follower un’inedita versione di sé. Big Gym o meglio ‘Enzo Gym’ come scherza lui stesso nello scatto pubblicato su Instagram. L’allenamento è appena finito e il wedding planner si concede un selfie allo specchio per lasciare che i fan ammirino il risultato del duro lavoro in sala pesi. Che dire, l’addome è decisamente scolpito. Miccio deve essersi dato parecchio da fare in palestra, a giudicare dal confronto con alcuni scatti a torno nudo risalenti a qualche tempo fa. Lasciati da parte gli impegni lavorativi, l’ultimo dei quali le nozze di Pellegrini Giunta, ora il professionista dedica un po’ di tempo a sé. Avanti tutta allora.

Enzo Miccio è fidanzato con Laurent Miralles

L’esperto organizzatore di matrimoni ha una vita sentimentale altrettanto serena. Al suo fianco c’è Laurent Miralles, con il quale fa coppia da alcuni anni. Molto riservato sulla sua vita privata, è francese ed è un medico specializzato in estetica e chirurgia anti-invecchiamento. “Stiamo insieme da cinque anni e mezzo”, ha rivelato Miccio a Verissimo a gennaio 2022. “È una storia importante, ma complicata perché non viviamo nella stessa città. Ci vuole tanta forza e coraggio. Poi con il Covid non ci siamo visti per mesi”. Al momento ha spiegato che non ci sono nozze in programma, ma chissà, presto o tardi potrebbe arrivare anche per loro un matrimonio da favola.