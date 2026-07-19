Salvatore Esposito e Paola Rossi sposi, il “sì” dopo 12 anni d’amore nati da un messaggio su Facebook

La coppia ha celebrato l’amore con un matrimonio celebrato in Costiera Amalfitana e curato da Enzo Miccio. Tanti i presenti alle nozze tra parenti, amici e volti noti.

Dopo dodici anni di fidanzamento e sette di convivenza, Salvatore Esposito e Paola Rossi hanno detto per sempre sì. Il 18 luglio 2026, l’attore napoletano Salvatore Esposito e Paola Rossi si sono sposati a Vietri sul Mare, in Costiera Amalfitana. Un matrimonio raccontato dalle foto pubblicate dall'attore, ma anche da immagini e storie dei tanti presenti alle nozze, tra parenti, amici e volti noti.

Esposito e Rossi si sono sposati in una chiesetta panoramica affacciata sul golfo, un luogo riservato e lontano dai riflettori. Tra gli invitati, immancabilmente c'erano Marco D'Amore (l'indimenticabile Ciro Di Marzio), Ivana Lotito (Azzurra nella serie) e Maria Pia Calzone (Donna Imma). Oltre a loro, a festeggiare gli sposi i The Jackal, lo speaker dello stadio Maradona Decibel Bellini, l'imprenditore Piero Armenti insieme alla compagna. A curare la scenografia e la regia dell'evento Enzo Miccio.

L'incontro tramite social, poi l'amore nato nel 2014

Quello tra Salvatore e Paola è un amore solido, nato lontano dal gossip nel 2014. All'epoca lei studiava Giurisprudenza a Salamanca per l'Erasmus. Tutto è iniziato sui social, come ha raccontato lo stesso Esposito in un'intervista a Verissimo: ""Lei mi ha mandato un messaggio per farmi i complimenti, come tanti altri. Io non so perché l'ho notata, forse per la foto profilo, fatto sta che abbiamo cominciato a parlare". Quindi il primo incontro e un bacio all'aeroporto di Madrid che ha suggellato l'inizio della loro vita insieme. Nove anni dopo la proposta di matrimonio a bordo di una nave diretta a New York, in mezzo all'Atlantico.

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Paola Rossi e il suo ruolo nel mondo dello spettacolo

Paola Rossi ha intrecciato il destino di Salvatore Esposito anche in termini lavorativi, essendo un'agente del mondo dello spettacolo che si occupa di consulenza e promozione artistica. Da sempre appassionata di cinema, è riuscita a unire la sua formazione giuridica con i suoi interessi.