Maria Esposito: “Oggi Silvia Uras è la mia fidanzata. Ho vissuto l’omofobia, avevo paura di dire che la amavo”

Maria Esposito è oggi felicemente fidanzata con Silvia Uras, ma ha raccontato che non è sempre stato facile per via di giudizi e sguardi indiscreti: “Ho avuto paura a dire al mondo che la amavo. Ho vissuto sulla mia pelle l’omofobia”.

Maria Esposito ha parlato apertamente della storia d'amore con Silvia Uras. L'attrice di Mare Fuori, in un messaggio condiviso su Instagram, ha pubblicato una loro foto e ha spiegato: "Silvia è la mia fidanzata. Ho avuto tanta paura a dire al mondo che la amavo per la società in cui viviamo, per gli sguardi, i giudizi, le parole".

L'attrice si era esposta per la prima volta sulla sua situazione sentimentale a Capodanno, quando aveva scelto di raccontare l'amore per la compagna, spiegando di aver finalmente sconfitto le sue paure: "Non c'è niente che possa salvarti più dell'amore". "Agli occhi degli altri, sembrava non stesse succedendo nulla…ma dentro di noi c'era una guerra silenziosa", aveva risposto la cantante. A distanza di sei mesi, Esposito è tornata a parlare dei suoi sentimenti, soffermandosi sulle difficoltà avute nel riuscire a renderli pubblici per via di commenti e sguardi ricevuti dalle persone: "Oggi finalmente posso dire con orgoglio che Silvia è la mia fidanzata. La nostra storia non è diversa da quella di Luca e Giulia o di Fabiana e Marco. Eppure ho avuto tanta paura di dire al mondo che amavo Silvia. Per la società in cui viviamo, per gli sguardi, i giudizi".

L'attrice si è poi soffermata sul tema dell'omofobia, negli scorsi giorni ancora di più al centro dell'attenzione per via del caso di Mirko Moriconi, ucciso dal padre a 24 anni perché omosessuale. "Finché non vivi una paura sulla tua pelle, è facile pensare che non esista. Ma io quella paura l'ho vissuta davvero. Per questo continuerò a raccontare la mia storia, nessuno dovrebbe crescere con il timore di amare la persona che ama", ha continuato Maria Esposito.

Lo scorso marzo, Esposito si era dichiarata "single e felice", lasciando quindi intendere che la relazione era giunta al capolinea. Fanpage.it aveva contattato Uras, parlando con lei di quanto accaduto e delle motivazioni della decisione apparentemente improvvisa: "È stata una sua decisione. Fa male vedere la fine di un amore così reale spiattellata in questo modo davanti a tutti. Non mi aspettavo che rilasciasse quell’intervista senza avvisarmi". A distanza di poche settimane erano poi state viste nuovamente insieme, fino al tornare a essere unite come un tempo.