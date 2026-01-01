Silvia Uras replica a Maria Esposito: “Nessuno sapeva di noi, se credo nell’amore è perché l’ho visto nei tuoi occhi”

Silvia Uras ha replicato alla dedica di Maria Esposito: “Nessuno vedeva, nessuno sapeva. Solo noi due. In mezzo alla tempesta, tu eri il mio posto sicuro. Ci siamo scelte ogni giorno, anche quando era difficile. Anche quando sembrava impossibile”.

Maria Esposito ha parlato per la prima volta dell'amore che la lega a Silvia Uras. L'attrice, in un post pubblicato la notte di Capodanno, ha spiegato di avere finalmente sconfitto le sue paure: "Non c'è niente che possa salvarti più dell'amore". Poche ore dopo è arrivata la replica della cantante. Silvia Uras ha fatto eco alle parole di Maria Esposito. Anche lei ha rimarcato come non sia stato un anno facile: "Agli occhi degli altri, sembrava non stesse succedendo nulla…ma dentro di noi c'era una guerra silenziosa. Nessuno vedeva, nessuno sapeva. Solo noi due". Ma oggi non ha dubbi: "Il mio 2025 ha un solo nome e si chiama: Maria".

Silvia Uras replica alla dedica di Maria Esposito. La cantante, in una storia pubblicata su Instagram, ha confidato i momenti condivisi con l'attrice: "Quando il mondo pesava troppo e tutto faceva rumore, bastava stare insieme perché tutto scomparisse. In mezzo alla tempesta, tu eri il mio posto sicuro". Anche lei, come Maria Esposito, ha ammesso che nei mesi scorsi hanno dovuto fare i conti con dubbi e paure, ma nonostante tutto non si sono mai allontanate: "Ci siamo scelte ogni giorno, anche quando era difficile. Anche quando sembrava impossibile".

La cantante ha aggiunto che Maria Esposito è stata fondamentale per ristabilire la sua fiducia nell'amore: "Se sono ancora qui, se credo ancora nell'amore, è perché l'ho visto nei tuoi occhi". Quindi l'ha ringraziata per essere rimasta al suo fianco e, quanto al futuro, ha una granitica certezza: qualunque cosa accada, insieme saranno in grado di affrontarla.

Come si sono conosciute Silvia Uras e Maria Esposito. Lo scorso ottobre, in un'intervista rilasciata a Fanpage.it, Silvia Uras ha parlato del legame profondo con Maria Esposito e come è nato. L'attrice l'aveva seguita su TikTok. Uras aveva ricambiato il segui e le aveva scritto. Così, hanno iniziato a parlare e pian piano si è creato un rapporto solido sia dal punto di vista personale che lavorativo. Silvia Uras, infatti, ha collaborato alla colonna sonora del film Io sono Rosa Ricci. Sul loro rapporto ha spiegato:

Non credo ci sia bisogno di specificare cosa siamo o cosa non siamo, non penso che faccia differenza. Quando due persone si vogliono bene, conta l’affetto che le lega, non le definizioni. Capisco la curiosità ed è lecita, ma per me la riservatezza è importante.

E quanto alle domande che spesso le vengono poste sulla sua vita privata, ha dichiarato: "Semplicemente scelgo di non rispondere, è il motivo per cui non ho mai reso nota alcuna relazione sentimentale. Credo che nel 2025 non ci sia bisogno di dover dare spiegazioni sulla propria sessualità, preferisco raccontarmi attraverso la mia arte e le cose che faccio, non attraverso etichette di questo tipo".