Gabriele Muccino punge Miriam Leone: “Ecco, è arrivato il neurone”, la reazione dell’attrice

Siparietto tra Miriam Leone e Gabriele Muccino nel salotto di Verissimo. Il regista svela il retroscena: “Ti ho cercata tre volte per un film, dicevano che eri stanca”. La replica dell’attrice: “Non ricordo, voglio i nomi di chi te l’ha detto”.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Verissimo 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un momento di divertente imbarazzo ha interrotto il clima rilassato dell'intervista a Miriam Leone e Gabriele Muccino, ospiti di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo di sabato 17 gennaio. Tutto è iniziato quando la conduttrice ha deciso di stuzzicare l'attrice con un retroscena del passato: "È vero che tu avevi detto no a Gabriele?". Una domanda che ha colto alla sprovvista Leone, dando il via a un botta e risposta serrato tra sorrisi e sguardi perplessi.

"Finge di non ricordare": il botta e risposta

Miriam Leone, visibilmente sorpresa, ha provato a indagare: "Non ricordo, mi puoi ricordare il film?". Ma Muccino, con l'ironia che lo contraddistingue, l'ha punzecchiata: "Dorme, finge di non ricordare. Era per ‘A casa tutti bene'. Ecco, è arrivato il neurone… Ho provato a contattarti tre o quattro volte e mi dicevano che eri stanca". L'affermazione del regista ha creato un istante di leggero imbarazzo. Ma Leone si è subito difesa, spostando il focus su chi, all'epoca, faceva da tramite tra lei e le proposte di lavoro: "Non hai sentito me! Perché non volevano che tu mi parlassi? Io non la sapevo questa cosa".

Il mistero dietro il rifiuto: "Voglio nomi e cognomi"

Quello che doveva essere un semplice aneddoto si è trasformato in un piccolo "giallo" da salotto televisivo. L'attrice, pur mantenendo il tono scherzoso, è apparsa decisa a fare chiarezza su quel mancato incontro di qualche anno fa: "Dopo mi fai i nomi e i cognomi di chi ti ha riferito questo, sicuramente stavo girando altre cose. Secondo te come mai non volevano che tu mi incontrassi? Io non potrei mai dire una cosa del genere".

Nonostante il vecchio malinteso, però, il "sì" tra i due è finalmente arrivato: il regista e la sua musa hanno infatti appena concluso il film "Le cose non dette", che sarà nelle sale dal prossimo 29 gennaio. Un titolo su cui, dopo il confronto a Verissimo, la curiosità ora si fa ancora più alta.