Torna Ma come ti vesti?, a 18 anni dalla prima edizione Enzo Miccio e Carla Gozzi riportano in tv il format di Real Time

Torna in tv uno dei format più amati di Real Time, si tratta di “Ma come ti vesti?”, condotto da Enzo Miccio e Carla Gozzi. Il programma è andato in onda per la prima volta 18 anni fa ed è pronto a riconquistare il pubblico.

Era il 2004 quando comparve per la prima volta su Real Time un format destinato a restare nell'immaginario della tv, ovvero Ma come ti vesti?. Alla conduzione Enzo Miccio e Carla Gozzi, esperti di stile e bon ton, avevano il compito di portare il pubblico per mano tra i sentieri non battuti del buongusto. E ora, lo show a otto anni dall'ultima puntata è pronto a tornare in tv.

L'annuncio di Enzo Miccio e Carla Gozzi

Lo hanno annunciato proprio i due storici conduttori, con un video pubblicato sui social, in cui con la loro sagacia, cifra stilistica immancabile del programma, hanno esordito dicendo: "Sono passati ben diciott'anni dalla prima edizione. Ma voi non avete imparato nulla. Ma non temete, il buon gusto sta tornando! Aspettateci". Ed eccoli, infatti, impeccabili, elegantissimi nei loro abiti neri ad incuriosire il pubblico che tra battute pungenti e consigli di stile, non potrà che farsi travolgere dall'effetto nostalgia e sintonizzarsi su Real Time per scoprire qualcosa di nuovo in fatto di moda, ma non solo. I loro commenti ai look dei partecipanti al programma, negli anni in cui andava in onda il format, non lasciavano scampo a nessuno e sentirli intonare all'unisono la frase diventata cult "Ma come ti vesti?", da cui il programma prende il nome, era quasi diventato un rito televisivo.

Enzo Miccio a Domenica In e alla conduzione di un programma

Pare che sia proprio l'anno di Enzo Miccio che, di fatto, non è mai realmente scomparso dalla TV. Oltre al ritorno del format di Real Time, lo vedremo nuovamente ogni domenica al fianco di Mara Venier nella sua Domenica In. Al wedding planner più famoso del piccolo schermo, inoltre, è stata affidata la conduzione di un altro programma, sempre sulle reti Rai, a seguito della cancellazione di un altro format, che conduceva da due stagioni, ovvero Top-Tutto quanto fa tendenza.