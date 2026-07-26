Enzo Miccio ha un nuovo amore: “Sta insieme a me da un anno e mezzo, lavoriamo insieme”

Enzo Miccio ha un nuovo compagno: a rivelarlo è stato lo stesso conduttore di Ma come ti vesti? in un’intervista, durante la quale ha rivelato che i due condividono anche il lavoro: “Se siamo intelligenti, può nascere una cosa bellissima”.

Un nuovo capitolo sentimentale per Enzo Miccio, che in un'intervista ha rivelato di avere un nuovo compagno al suo fianco. Una storia d'amore solida che dura da un anno e mezzo, nata lontano dai riflettori ma diventata punto di riferimento e fonte di felicità per il conduttore di Ma come ti vesti?. Però, c'è un però: i due condividono anche il lavoro: "Se siamo intelligenti, può nascere una cosa bellissima".

Il nuovo compagno e il rischio di lavorare insieme

A raccontare la novità è stato lo stesso Miccio in una lunga intervista concessa a Vanity Fair. Il conduttore ha descritto il legame come una relazione profonda: "È una relazione bella perché c'è un bel sentimento, complicata solo dal fatto che lavoriamo insieme perché gli ho chiesto di collaborare con me", ha confidato l'artista. Mischiare i sentimenti con la professione è una sfida complessa, di cui il wedding planner è pienamente consapevole: "Se siamo intelligenti, può nascere una cosa bellissima. Se non lo saremo, si farà marcia indietro e troveremo una soluzione".

Il passato sentimentale di Enzo Miccio

Questo nuovo capitolo arriva dopo un percorso sentimentale intenso e riservato. Per anni Miccio è stato legato a Riccardo Marenghi, suo storico collaboratore, con cui aveva chiuso la relazione nel 2019 rimanendo in ottimi rapporti. Successivamente ha vissuto l'amore con il chirurgo estetico francese Laurent Miralles, terminato nel 2023 ma segnato da un grandissimo affetto reciproco, prima della dolorosa e prematura scomparsa di Miralles all'inizio del 2025, che rappresentò per il conduttore e stilista un momento particolarmente delicato. Oltre all'amore, la nuova fase di Enzo Miccio passa attraverso una vera e propria rivoluzione personale. Dopo anni trascorsi a ritmi frenetici al servizio degli eventi e dei matrimoni altrui, il conduttore sta imparando a tracciare confini più sani tra vita privata e lavoro, mettendo al centro il proprio benessere.