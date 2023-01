Federica Pellegrini incinta, le indiscrezioni e gli indizi dalle sue foto alle Maldive Le indiscrezioni su Federica Pellegrini raccontano di una possibile gravidanza: “Non sta toccando alcool” e Matteo Giunta, suo marito, sorride.

Federica Pellegrini potrebbe essere incinta. Il gossip arriva dal settimanale DiPiù, in edicola il 6 gennaio, poi rilanciato anche dalle pillole di gossip di Ivan Rota per Dagospia. Secondo le indiscrezioni, nell'ultimo periodo la storica campionessa di nuovo appare spesso con maglioni e tute oversize e, inoltre, si fa vedere sempre di meno in pubblico. Questo avrebbe fatto pensare che Federica Pellegrini sia in realtà in dolce attesa. Matteo Giunta, suo marito, avrebbe risposto con un sorriso alla domanda. Le foto alle Maldive, luogo in cui hanno trascorso di recente le vacanze di Natale, potrebbero essere significative e fornire ulteriori indizi.

"Non avrebbe toccato alcool"

Ma Federica Pellegrini è davvero incinta? Questa è la domanda delle domande che in questo momento tiene banco tra i grandi appassionati di pettegolezzi e gossip. La notizia sta circolando nelle ultime ore. Il settimanale Di Più che cita una fonte che "per la serissima professione che svolge merita di essere creduto". Questa persona avrebbe trascorso il Capodanno alle Maldive nello stesso resort esclusivo scelto da Federica Pellegrini e Matteo Giunta, accorgendosi che per tutta la serata Federica non avrebbe toccato un goccio di alcool nemmeno durante i festeggiamenti.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sposi ad agosto 2022

Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati ad agosto 2022. La coppia ha iniziato a ufficializzare la relazione solo dopo l'ultima competizione ufficiale della Pellegrini, dopo le Olimpiadi di Tokyo nel 2020. La cerimonia è stata organizzata da Enzo Miccio, il re dei wedding planner italiani. Il Capodanno alle Maldive, di fatto, è stato come una luna di miele fatta con ritardo. Il prossimo viaggio di coppia dei due sarà quello (già registrato) per Pechino Express. E durante il soggiorno alle Maldive pare che i due non si siano affatto annoiati. Galeotto è stato questo viaggio.