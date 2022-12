Federica Pellegrini e Matteo Giunta, luna di miele alle Maldive prima di Pechino Express Federica Pellegrini e Matteo Giunta si stanno godendo la loro luna di miele alle Maldive, dopo le nozze celebrate lo scorso agosto. Una romantica vacanza per gli ultimi giorni del 2022, in attesa della partenza per Pechino Express.

A cura di Elisabetta Murina

Un fine anno romantica per Matteo Giunta e Federica Pellegrini. La coppia, convolata a nozze lo scorso agosto, è partita per la luna di miele alle Maldive, come aveva già annunciato e come mostrano gli scatti condivisi in questi giorni sui social. La Divina del nuoto e il suo ex allenatore si godono il relax in attesa del "grande viaggio", quello per l'avventura di Pechino Express.

La luna di miele alle Maldive

Come mostrano gli scatti condivisi sui social, Federica Pellegrini sta trascorrendo gli ultimi giorni del 2022 alle Maldive con il marito Matteo Giunta. La coppia si sta rilassando godendosi il sole e il mare, tra una nuotata e una immersione in compagnia dei pesci. "Finalmente la nostra luna di miele… quella banale qualcuno capirà", ha scritto la nuotatrice nel condividere alcune romantiche foto della vacanza. Il riferimento è al viaggio che li attende, quello avventuroso di Pechino Express, con il quale hanno deciso di mettersi ancora una volta alla prova. Nel frattempo i neo sposini si godono del tempo insieme, immortalando tutto sui social, così come hanno fatto con il giorno delle loro nozze, celebrate lo scorso 28 agosto nella romantica cornice di Venezia.

Matteo Giunta e Federica Pellegrini pronti a Pechino Express

In realtà, come ha lasciato intendere la nuotatrice, il viaggio alle Maldive è solo la luna di miele "banale". La coppia infatti ha detto di sì a Sky ed è pronta a partecipare alla prossima edizione di Pechino Express. Un viaggio dall'India alla Cambogia attraverso il Borneo, che metterà alla prova la loro complicità, tra difficoltà e sfide nuova da affrontare. Il programma andrà in onda nei primi mesi del nuovo anno, ma le valigie dovrebbero essere già pronte. Nel frattempo i neo sposi si stanno godendo un pò di relax.