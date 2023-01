La prima parola di Luna Marì è “papà”, mamma Belen Rodriguez: “Lo so, per te sono quello” Luna Marì durante il pomeriggio di giochi con mamma Belen Rodriguez chiama il papà Antonino Spinalbese: “Lo so, sono papà per te”, la replica della showgirl argentina. Poi lo sfogo: “Non c’è verso che mi chiami mamma”.

A cura di Gaia Martino

Belen Rodriguez questo pomeriggio ha registrato alcune Instagram stories con Luna Marì, la figlia nata dalla relazione con Antonino Spinalbese, attualmente un concorrente del GF Vip, seppur sia in quarantena dopo la settimana trascorsa in ospedale per accertamenti medici. Stando a quanto ripreso dalla showgirl argentina, le prime parole della piccola, nata nel luglio 2021, sono rivolte al papà: "Non c'è verso che mi chiami mamma", lo sfogo.

Il video di Belen Rodriguez e Luna Marì

Nel video condiviso su Instagram da Belen Rodriguez, mamma e figlia si sono divertite a giocare insieme tra salti sul divano, sorrisi e dolci effusioni. Durante il pomeriggio di giochi la piccola, nata circa un anno e mezzo fa, ha pronunciato la sua prima parola: "Papà".

Stando a quanto pubblicato nelle stories dalla showgirl argentina, la piccola non avrebbe ancora imparato a pronunciare la parola "mamma": "Si lo so, sono papà per te", le parole in risposta alla figlia dopo aver nominato il padre. Un episodio che, visto il successivo sfogo, potrebbe aver fatto storcere il naso alla conduttrice de Le Iene che come testo alla story ha aggiunto: "Non c'è verso che mi chiami mamma…". Sarà contento papà Antonino Spinalbese che più volte ha ripetuto il profondo amore che prova per la sua Luna Marì.

Antonino Spinalbese è in quarantena, presto rientrerà al GF VIP

Antonino Spinalbese è occupato con il Grande Fratello VIP dallo scorso settembre. Protagonisto indiscusso del reality, nelle ultime settimane ha dovuto però fare i conti con alcuni problemi di salute che lo hanno costretto a uscire temporaneamente dal gioco. Dopo il ricovero in ospedale per accertamenti medici è pronto a ritornare nella casa del GF VIP. L'hair stylist di successo nell'ultima puntata del reality andata in onda si è collegato con la Casa: "Non è più in ospedale, sta facendo la quarantena in hotel per rientrare", le parole di Signorini in diretta su Canale 5.