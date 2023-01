Antonino Spinalbese in ospedale si collega con il GF Vip: “Sto bene, non mollo” Antonino Spinalbese si trova in ospedale a Roma: questa sera si è collegato in diretta con il GF Vip. “Sto bene, non mollo. Tra poco ritornerò in casa”, le sue parole.

A cura di Gaia Martino

Antonino Spinalbese questa sera si è collegato con la Casa del Grande Fratello VIP. Il concorrente il giorno di Capodanno è stato costretto a lasciare le mura di Cinecittà per alcuni accertamenti medici: con un comunicato il reality aveva annunciato l'uscita temporanea del Vip che ora si trova in ospedale, dove è ricoverato. "Sto bene", le sue parole in diretta su Canale 5.

Le parole di Antonino Spinalbese dall'ospedale

Antonino Spinalbese è ricoverato attualmente all'ospedale Padeia, a Roma. Alfonso Signorini ha aperto la puntata del GF VIP questa sera collegandosi con la stanza nella quale è ricoverato il concorrente: "Sto bene, mi sono preso qualche giorno di ferie. Non mollo, tra poco tornerò nella casa. La sera di Capodanno ho visto i fuochi d'artificio, sono stato bene", le parole dell'hair stylist sorridente che, stuzzicato dal conduttore, ha poi scherzato: "Ho creato qualche dinamica con l'infermiera". Signorini lo ha poi messo in contatto con Oriana Marzoli la quale, visibilmente imbarazzata, ha rivolto gli auguri di buon anno al suo inquilino. La situazione medica del VIP è dunque sotto controllo: presto Spinalbese potrà rientrare in gioco.

Quando rientra Antonino Spinalbese al GF VIP

Le ragioni dell'uscita temporanea dal gioco di Antonino Spinalbese sono legate alle sue condizioni di salute: il Vip giorni prima della sua uscita aveva raccontato ai suoi inquilini di essersi sottoposto alle analisi del sangue avendo lamentato alcuni fastidi. Come lui stesso svelò in tv, prima dell'avventura al GF, soffre di una malattia autoimmune al pancreas che lo obbliga a una serie di controlli. Dal GF Vip hanno fatto sapere a Fanpage.it che non c'è ancora una data di rientro per Spinalbese: tutto dipenderà dall'esito degli accertamenti al quale è stato sottoposto nelle ultime ore.