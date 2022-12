Antonino Spinalbese fuori temporaneamente dal GF VIP: “Deve sottoporsi ad accertamenti medici” Antonino Spinalbese ha lasciato la Casa del GF Vip, il reality con un comunicato fa sapere: “È uscito temporaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per sottoporsi ad accertamenti medici”.

Antonino Spinalbese ha dovuto abbandonare temporaneamente la casa del Grande Fratello Vip: il profilo ufficiale social del programma con un comunicato ufficiale ha fatto sapere che il concorrente ha lasciato le quattro mura di Cinecittà per sottoporsi ad accertamenti medici. Non è stato specificato il motivo che lo ha costretto alle visite mediche oggi, nel giorno che anticipa il 2023 e dunque la festa di Capodanno. Il concorrente lo scorso 9 dicembre rivelò ai suoi compagni di soffrire per una cisti al coccige, raccontò che il Grande Fratello Vip gli avrebbe concesso di lasciare temporaneamente il gioco per potersi curare. C'è grande apprensione da parte dei fan che, in questi minuti, si stanno confrontando sui social per capire le condizioni del concorrente.

Il Vip avrebbe lasciato la Casa da circa due o tre ore. Stando al racconto di alcuni utenti su Twitter, gli inquilini di Spinalbese sarebbero venuti a conoscenza della momentanea assenza del loro compagno d'avventura con un annuncio fatto in confessionale.

Stamattina cantava in giardino con Edoardo Tavassi

Questa mattina Antonino Spinalbese, tra i protagonisti indiscussi dell'edizione in corso del GF VIP, al centro di numerose dinamiche e durissimi scontri – l'ultimo due giorni fa con Patrizia Rossetti – durante il risveglio, era in giardino con Edoardo Tavassi. I due Vip hanno deciso di regalare una performance canora ai presenti, esibendosi sulle note di "Spaccacuore" con un microfono improvvisato. Quello delle ultime ore potrebbe trattarsi dunque di un semplice controllo medico: a marzo 2022 l'attuale concorrente del GF Vip raccontò di soffrire di una malattia autoimmune. "Ho un problema al pancreas, ho il pancreas di un anziano, con l'alimentazione riesco a vivere normalmente", le sue parole a Storie Italiane.