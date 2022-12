Antonino Spinalbese fuori dal GFVip per un intervento, rischia di non incontrare Ginevra Lamborghini Antonino ha rivelato ai compagni di soffrire per una cisti e che il Grande Fratello Vip gli avrebbe concesso di lasciare temporaneamente il gioco per potersi sicurare. In tanti si chiedono se si darà il cambio con Ginevra Lamborghini che sta per rientrare, o se invece avranno modo di incontrarsi.

A cura di Giulia Turco

Mentre Ginevra Lamborghini è in quarantena e si prepara a rientrare nella Casa del GFVip, Antonino Spinalbese si prepara ad uscire. Il concorrente infatti si lamenta da alcuni giorni per il dolore causato da una cisti al coccige che lo tormenta. Stando ai suoi racconti, a breve potrebbe lasciare la Casa per sottoporsi ad un intervento chirurgico e rimuoverla.

Antonino Spinalbese fuori per rimuovere una cisti al coccige

Dopo l’improvviso malore di Daniele Del Moro, un altro concorrente potrebbe lasciare il loft per motivi medici. Nel pomeriggio di venerdì 9 dicembre, il giorno prima della puntata, Antonino ha rivelato ai compagni di soffrire per una cisti e che il Grande Fratello Vip gli avrebbe concesso di lasciare temporaneamente il gioco per potersi sicurare.

Stando alle sue parole, Spinalbese non si perderà la puntata, che andrà in onda eccezionalmente in prima serata di sabato, ma potrebbe uscire già domenica o lunedì e restare in quarantena almeno 5 giorni. Il pubblico si chiede se Antonino riuscirà ad incontrare o meno Ginevra Lamborghini, che dovrebbe entrare nella Casa proprio nella puntata di sabato e restarci circa una settimana. I due in effetti potrebbero darsi il cambio nelle Casa, ma in molti chiedono a gran voce al GFVip di ignorare le dinamiche del programma e di pensare alla salute del concorrente.

Le intenzioni di Ginevra Lamborghini una volta nella Casa

“In casa non entrerò per dichiararmi ad Antonino”, ha spiegato in diretta a Casa Chi. “Ho accettato di entrare con la stessa leggerezza con la quale entrai all’inizio. Ho dei rapporti che ho lasciato in sospeso e mi piacerebbe portare un po’ di leggerezza”, ha messo in chiaro Lamborghini, il cui ingresso nella Casa era stato chiesto a gran voce da parte dei fan. La scelta di farla rientrare dopo una squalifica, seppur non come concorrente in gioco, aveva scatenato diverse reazioni negative a partire da Marco Bellavia. L’ex gieffino si è detto profondamente deluso per questa decisione che reputa fuori luogo. “Mancanza di rispetto nei confronti di tanti… Sono assolutamente contrario e deluso”.